28 июня 2023

Росимущество сдает в аренду нефтяные скважины в ХМАО

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Глубина скважин в ХМАО, выставленных на торгах, доходит до трех километров Фото:

Росимущество ХМАО сдает в аренду нефтяные скважины в ХМАО для добычи полезных ископаемых. Представитель продавца рассказал агентству, что на торги выставили 12 скважин, расположенных в Березовском, Нефтеюганском, Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах.

«МТУ росимущества в ХМАО начало прием заявок на аукцион по аренде скважин на месторождениях нефти в Березовском, Нефтеюганском, Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах. Всего выставили на торги 12 объектов отдельными лотами, начальная цена — от 1,4 млн до четырех миллионов рублей», — сообщил продавец.

Скважины находятся на Озерном, Назымском, Северо-Покачевском, Вонтерском, Бахиловском и Эниторском месторождениях. Глубина нефтяных объектов от 1700 метров до трех километров. Аукцион пройдет 31 июля.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продают месторождение со скидкой. Цена на Восточно-Панлорское месторождение упала с 51 до 38 млн рублей.

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Росимущество ХМАО сдает в аренду нефтяные скважины в ХМАО для добычи полезных ископаемых. Представитель продавца рассказал агентству, что на торги выставили 12 скважин, расположенных в Березовском, Нефтеюганском, Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах. «МТУ росимущества в ХМАО начало прием заявок на аукцион по аренде скважин на месторождениях нефти в Березовском, Нефтеюганском, Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах. Всего выставили на торги 12 объектов отдельными лотами, начальная цена — от 1,4 млн до четырех миллионов рублей», — сообщил продавец. Скважины находятся на Озерном, Назымском, Северо-Покачевском, Вонтерском, Бахиловском и Эниторском месторождениях. Глубина нефтяных объектов от 1700 метров до трех километров. Аукцион пройдет 31 июля. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продают месторождение со скидкой. Цена на Восточно-Панлорское месторождение упала с 51 до 38 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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