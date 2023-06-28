Росимущество сдает в аренду нефтяные скважины в ХМАО

Росимущество ХМАО сдает в аренду нефтяные скважины в ХМАО для добычи полезных ископаемых. Представитель продавца рассказал агентству, что на торги выставили 12 скважин, расположенных в Березовском, Нефтеюганском, Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах.
«МТУ росимущества в ХМАО начало прием заявок на аукцион по аренде скважин на месторождениях нефти в Березовском, Нефтеюганском, Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах. Всего выставили на торги 12 объектов отдельными лотами, начальная цена — от 1,4 млн до четырех миллионов рублей», — сообщил продавец.
Скважины находятся на Озерном, Назымском, Северо-Покачевском, Вонтерском, Бахиловском и Эниторском месторождениях. Глубина нефтяных объектов от 1700 метров до трех километров. Аукцион пройдет 31 июля.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продают месторождение со скидкой. Цена на Восточно-Панлорское месторождение упала с 51 до 38 млн рублей.
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