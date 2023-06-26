В ХМАО продается нефтяное месторождение со скидкой

В ХМАО выставили на торги Восточно-Панлорское месторождение с дисконтом. Представитель электронной площадки, где размещено объявление об аукционе, сообщил, что год назад за право пользования участком недр просили заплатить 51 млн рублей, в этом году начальная цена лота составляет 38 млн рублей.
«В 2022 году торги за Восточно-Панлорский участок недр не состоялись, тогда стартовая цена была 51,53 млн рублей. 14 августа пройдет новый аукцион, цену на месторождение снизили до 38 655 813 рублей», — сообщили корреспонденту URA.RU.
Заявки на торги принимают до 18 июля. Победитель аукциона получит право добывать полезные ископаемые на Восточно-Панлорском участке недр в течение 25 лет. Месторождение расположено в Сургутском районе ХМАО рядом с лицензионными участками «Сургутнефтегаза».
Ранее URA.RU писало, что Роснедра выставили на аукцион Лебяжье месторождение нефти в ХМАО с дисконтом. Начальная цена за участок недр на 25% меньше, чем в прошлом году.
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