Тюменцы проголосовали за введение штрафов за плевки

Тюменцы отметили, что неприятно видеть плевки на улицах города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Тюмени выступили за введение штрафов в регионе за плевки в общественных местах. Своим мнением они поделились в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о введении ответственности за плевки.

«Первый регион в России ввел штрафы за плевки. <…> Штраф за плевок составит 1,5 тысячи рублей, а за повторное нарушение — 3000. Нужен ли такой штраф в Тюменской области?» — задались вопросом в группе «ЧС Тюмень».

Многие жители в комментариях к посту поддержали идею о введении штрафов. Тюменцы отметили в соцсети, что неприятно видеть плевки на улицах города и в других общественных местах. «Нужен, а то некоторые как верблюды», — написала Жанна Тендрякова. «Штраф конечно нужен!» — прокомментировала Марина Аюпова. «Нужен! Это очень противно и невоспитанно. Даже если у вас кашель, сопли, то сделайте это дело в стороне», — отметила Алена Захарова. «У остановок стоишь, а там наплевано, как будто стадо верблюдов прошло. Как минимум, это неприятно видеть», — добавил Евгений Некрасов.

Ранее в Ярославской области ввели штрафы за плевки в общественных местах. Об этом сообщил глава региона во время встречи с кинорежиссером Никитой Михалковым. Регион стал первым в России, в котором появилась такая мера наказания.