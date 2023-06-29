Тюменцы проголосовали за введение штрафов за плевки

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Сотрудник полиции оформляет протокол жителям города, нарушившим режим самоизоляции. Курган, штраф, протокол, полиция, нарушение, Жители города, задержание, наряд полиции, нарушение режима
Тюменцы отметили, что неприятно видеть плевки на улицах города Фото:

Жители Тюмени выступили за введение штрафов в регионе за плевки в общественных местах. Своим мнением они поделились в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о введении ответственности за плевки.

«Первый регион в России ввел штрафы за плевки. <…> Штраф за плевок составит 1,5 тысячи рублей, а за повторное нарушение — 3000. Нужен ли такой штраф в Тюменской области?» — задались вопросом в группе «ЧС Тюмень».

Многие жители в комментариях к посту поддержали идею о введении штрафов. Тюменцы отметили в соцсети, что неприятно видеть плевки на улицах города и в других общественных местах. «Нужен, а то некоторые как верблюды», — написала Жанна Тендрякова. «Штраф конечно нужен!» — прокомментировала Марина Аюпова. «Нужен! Это очень противно и невоспитанно. Даже если у вас кашель, сопли, то сделайте это дело в стороне», — отметила Алена Захарова. «У остановок стоишь, а там наплевано, как будто стадо верблюдов прошло. Как минимум, это неприятно видеть», — добавил Евгений Некрасов.

Ранее в Ярославской области ввели штрафы за плевки в общественных местах. Об этом сообщил глава региона во время встречи с кинорежиссером Никитой Михалковым. Регион стал первым в России, в котором появилась такая мера наказания.

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Жители Тюмени выступили за введение штрафов в регионе за плевки в общественных местах. Своим мнением они поделились в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о введении ответственности за плевки. «Первый регион в России ввел штрафы за плевки. <…> Штраф за плевок составит 1,5 тысячи рублей, а за повторное нарушение — 3000. Нужен ли такой штраф в Тюменской области?» — задались вопросом в группе «ЧС Тюмень». Многие жители в комментариях к посту поддержали идею о введении штрафов. Тюменцы отметили в соцсети, что неприятно видеть плевки на улицах города и в других общественных местах. «Нужен, а то некоторые как верблюды», — написала Жанна Тендрякова. «Штраф конечно нужен!» — прокомментировала Марина Аюпова. «Нужен! Это очень противно и невоспитанно. Даже если у вас кашель, сопли, то сделайте это дело в стороне», — отметила Алена Захарова. «У остановок стоишь, а там наплевано, как будто стадо верблюдов прошло. Как минимум, это неприятно видеть», — добавил Евгений Некрасов. Ранее в Ярославской области ввели штрафы за плевки в общественных местах. Об этом сообщил глава региона во время встречи с кинорежиссером Никитой Михалковым. Регион стал первым в России, в котором появилась такая мера наказания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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