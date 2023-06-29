На юге Пермского края накрыли банду организаторов подпольных казино

К подпольному бизнесу причастны жители Пермского края и Удмуртии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермские следователи задержали организованную группу из десяти жителей Пермского края и Удмуртии, которые открыли подпольные казино в Чайковском. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю на своем сайте.

«В период с ноября 2022 года по июнь 2023 года жители Пермского края и Удмуртии в возрасте от 21 года до 62 лет, действуя в составе организованной группы незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования, в том числе посредством сети „Интернет“, в трех арендуемых помещениях, расположенных по ул. Вокзальная и ул. Камская г. Чайковский», — говорится в сообщении. Следователи задержали 10 человек, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

При проведении обысков у членов банды изъяли компьютеры, документы, деньги, банковские карты и другие предметы, имеющие отношение к преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой»). Сейчас проводятся следственные действия.