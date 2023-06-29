Волонтеры из Екатеринбурга: опекун могла забальзамировать тело Далера Бобиева

29 июня 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Тело Далера Бобиева могла бальзамировать его приемная мать, считают волонтеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика Волонтеры из Екатеринбурга, участвовавшие в поиске пропавшего 6-летнего Далера Бобиева, заявили о том, что опекун ребенка Вероника Наумова могла забальзамировать его тело. Своим мнением они поделились в беседе с корреспондентом URA.RU. «Если тело пролежало шесть месяцев, то не может так оно сохраниться, как на фото погибшего Далера. Скорее всего, тело бальзамировали, либо оно в чем-то лежало», — сказал собеседник агентства. О пропаже Далера Бобиева стало известно 26 июня. Его приемная мать Вероника Наумова заявила, что мальчик сбежал из дома. Утром 29 июня в районе Вторчермета в гараже было обнаружено тело ребенка. После чего его опекун призналась в преступлении. Полная информация о поисках Далера — в материале URA.RU.

Волонтеры из Екатеринбурга, участвовавшие в поиске пропавшего 6-летнего Далера Бобиева, заявили о том, что опекун ребенка Вероника Наумова могла забальзамировать его тело. Своим мнением они поделились в беседе с корреспондентом URA.RU. «Если тело пролежало шесть месяцев, то не может так оно сохраниться, как на фото погибшего Далера. Скорее всего, тело бальзамировали, либо оно в чем-то лежало», — сказал собеседник агентства. О пропаже Далера Бобиева стало известно 26 июня. Его приемная мать Вероника Наумова заявила, что мальчик сбежал из дома. Утром 29 июня в районе Вторчермета в гараже было обнаружено тело ребенка. После чего его опекун призналась в преступлении. Полная информация о поисках Далера — в материале URA.RU.