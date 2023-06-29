Волонтеры из Екатеринбурга: опекун могла забальзамировать тело Далера Бобиева

Волонтеры из Екатеринбурга, участвовавшие в поиске пропавшего 6-летнего Далера Бобиева, заявили о том, что опекун ребенка Вероника Наумова могла забальзамировать его тело. Своим мнением они поделились в беседе с корреспондентом URA.RU.
«Если тело пролежало шесть месяцев, то не может так оно сохраниться, как на фото погибшего Далера. Скорее всего, тело бальзамировали, либо оно в чем-то лежало», — сказал собеседник агентства.
О пропаже Далера Бобиева стало известно 26 июня. Его приемная мать Вероника Наумова заявила, что мальчик сбежал из дома. Утром 29 июня в районе Вторчермета в гараже было обнаружено тело ребенка. После чего его опекун призналась в преступлении. Полная информация о поисках Далера — в материале URA.RU.
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