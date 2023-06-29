Депутат Озерска судится с уволенным из своей фирмы раненым бойцом СВО

В Озерске судятся депутат и вернувшийся из зоны СВО боец Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Депутат Озерска (Челябинская область) Дмитрий Карпинский судится с уволенным из транспортной компании бывшим бойцом СВО Олегом Сбродовым, вернувшимся из-за ранения. Как URA.RU сообщили представители сторон процесса, есть решение суда, но точка в споре не поставлена.

«Мой подзащитный Сбродов работал механиком в ООО „Выстрел“, которое занимается пассажирскими перевозками, включая субсидируемые из бюджета маршруты. После того, как в октябре 2022 года Карпинский перестал платить зарплату, подзащитный был вынужден приостановить работу. Депутат после этого заявил, что тот у него даже и не устроен. И таких на предприятии много», — сообщил URA.RU юрист Петр Мартюшов.

В первый раз конфликт начался, когда Сбродов собрался принять участие в спецоперации. Работодатель, сообщил Мартюшов, был против, но сотрудник в мае 2022 года ушел на фронт. После ранения под минометным обстрелом через два с лишним месяца вернулся и вышел на прежнюю работу, где, как позже заявил Карпинский в суде, подчиненный устроен не был, а трудился по гражданско-правовому договору. Приказ о приеме депутат отменил и показал судье договор подряда без подписи работника.

«В штате Сбродова не было, а договор подряда он подписывать отказался. Роль в споре сыграла задержка на несколько дней зарплаты: механик написал против меня во все инстанции, подал в суд. Когда вызвали в следственный комитет, говорю: деньги для Сбродова лежат — он за ними не приходит. Привез зарплату в СКР. Сотрудники ее по расписке Сбродову вручили. За бывшим работником стоит блогер Мартюшов. Меня обвинили, что веду проукраинскую риторику, как бывший афганец, выступаю с ней перед детьми. Муниципалитет провел проверки в школах с 2021 года: факты, насколько знаю, не подтвердились», — сообщил URA.RU Карпинский.

Суд в своем решении признал, что трудовые отношения были, а зарплату счел выплаченной. Депутат заявил URA.RU, что теперь откорректирует бухгалтерские документы, но работать со Сбродовым не станет.