Накануне рождения восьмого малыша автомобиль в подарок будет кстати, считает Гехт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Многодетная семья Беловых из Челябинска получили автомобиль после общения с президентом РФ Владимиром Путиным. Подарок вручила координатор «Женского движения Единой России» и первый вице-губернатор Ирина Гехт, сообщили URA.RU 29 июня в пресс-службе партии.

«Ключи от „Лады Гранты“ Мстиславу и Екатерине Беловым, воспитывающим семерых детей и ожидающим восьмого малыша, вручила Гехт. Мать семейства 1 июня во время видео встречи семейства с Путиным рассказала, что хотела бы обновить автомобиль», — уточнили в пресс-службе.

Первый вице-губернатор отметила, что подарок был сделан перед рождением восьмого малыша. Кроме того, решается вопрос поездки семьи в Москву.

«Была встреча со всей семьей, тогда мама сказала, что у нее старая машина и очень хотелось бы новую. Накануне рождения восьмого малыша вот такой подарок будет кстати. Еще планируется поездка семьи в Москву, потому что ребята хотели увидеть столицу. Мы согласуем дату и ребята съездят с папой», — отметила Ирина Гехт.

Беловы воспитывают четырех сыновей и трех дочерей от 15 до четырех лет. Екатерина работает певчей в православном приходе храма Иерусалимской иконы Божией Матери, Мстислав — пенсионер МВД. Указом президента РФ семейству присвоен почетный орден «Родительская слава».

Ключи от автомобиля матери семейства (слева) вручила Ирина Гехт (справа) Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Супруги получили в подарок «Ладу Гранту» Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»