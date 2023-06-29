Челябинская многодетная семья получила автомобиль после общения с Путиным. Фото

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Чемпионат России по легкой атлетике. Челябинск, гехт ирина
Накануне рождения восьмого малыша автомобиль в подарок будет кстати, считает Гехт Фото:

Многодетная семья Беловых из Челябинска получили автомобиль после общения с президентом РФ Владимиром Путиным. Подарок вручила координатор «Женского движения Единой России» и первый вице-губернатор Ирина Гехт, сообщили URA.RU 29 июня в пресс-службе партии.

«Ключи от „Лады Гранты“ Мстиславу и Екатерине Беловым, воспитывающим семерых детей и ожидающим восьмого малыша, вручила Гехт. Мать семейства 1 июня во время видео встречи семейства с Путиным рассказала, что хотела бы обновить автомобиль», — уточнили в пресс-службе.

Первый вице-губернатор отметила, что подарок был сделан перед рождением восьмого малыша. Кроме того, решается вопрос поездки семьи в Москву.

«Была встреча со всей семьей, тогда мама сказала, что у нее старая машина и очень хотелось бы новую. Накануне рождения восьмого малыша вот такой подарок будет кстати. Еще планируется поездка семьи в Москву, потому что ребята хотели увидеть столицу. Мы согласуем дату и ребята съездят с папой», — отметила Ирина Гехт.

Беловы воспитывают четырех сыновей и трех дочерей от 15 до четырех лет. Екатерина работает певчей в православном приходе храма Иерусалимской иконы Божией Матери, Мстислав — пенсионер МВД. Указом президента РФ семейству присвоен почетный орден «Родительская слава».

Ключи от автомобиля матери семейства (слева) вручила Ирина Гехт (справа)
Ключи от автомобиля матери семейства (слева) вручила Ирина Гехт (справа)
Фото:
Супруги получили в подарок «Ладу Гранту»
Супруги получили в подарок «Ладу Гранту»
Фото:
Многодетная мать очень хотела обновить свой автомобиль
Многодетная мать очень хотела обновить свой автомобиль
Фото:

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Многодетная семья Беловых из Челябинска получили автомобиль после общения с президентом РФ Владимиром Путиным. Подарок вручила координатор «Женского движения Единой России» и первый вице-губернатор Ирина Гехт, сообщили URA.RU 29 июня в пресс-службе партии. «Ключи от „Лады Гранты“ Мстиславу и Екатерине Беловым, воспитывающим семерых детей и ожидающим восьмого малыша, вручила Гехт. Мать семейства 1 июня во время видео встречи семейства с Путиным рассказала, что хотела бы обновить автомобиль», — уточнили в пресс-службе. Первый вице-губернатор отметила, что подарок был сделан перед рождением восьмого малыша. Кроме того, решается вопрос поездки семьи в Москву. «Была встреча со всей семьей, тогда мама сказала, что у нее старая машина и очень хотелось бы новую. Накануне рождения восьмого малыша вот такой подарок будет кстати. Еще планируется поездка семьи в Москву, потому что ребята хотели увидеть столицу. Мы согласуем дату и ребята съездят с папой», — отметила Ирина Гехт. Беловы воспитывают четырех сыновей и трех дочерей от 15 до четырех лет. Екатерина работает певчей в православном приходе храма Иерусалимской иконы Божией Матери, Мстислав — пенсионер МВД. Указом президента РФ семейству присвоен почетный орден «Родительская слава».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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