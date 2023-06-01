Путин пообщался с многодетной семьей из Челябинской области

01 июня 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Путин поблагодарил семью Беловых за их вклад в развитие демографии России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин во время общения с многодетной семьей Беловых из Челябинской области, согласился с тем, что таким семьям стало жить проще, благодаря льготам и пособиям. Это прозвучало 1 июня в ходе встречи Путина с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». «Хотели вас поблагодарить за то, что вы нас отметили госнаградой. Мы живем в такое время, когда хватает всего для воспитания детей, начиная от продуктов питания и заканчивая одеждой, спортинвентарем. Нужно только заниматься детьми. Государство дает практически все для этого. Я помню 90-е годы, когда ситуация выглядела иначе», — рассказал глава семьи Мстислав Белов. Семья ждет рождения восьмого ребенка. Они признались, что волновались по поводу перелета в Москву на вручение наград и поблагодарили президента за возможность провести встречу в онлайн-формате. Мстислав Белов в настоящее время находится на пенсии. Ранее он служил в правоохранительных органах. Его супруга, Екатерина, руководит церковным хором. Путин отметил, что занятия родителей составляют моральную базу для воспитания детей. «Наши традиционные конфессии, религии, все это составляет моральную базу для того, чтобы поднимать детей, укреплять семейный очаг, семейные узы. Вам повезло: семья большая и сфера деятельности нужная. Спасибо вам большое», — высказался в адрес семьи президент. На этой же встрече Путин рассказал, сколько часов он спит. Также, отвечая на вопрос мальчика, сообщил, что Дед Мороз главнее президента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин во время общения с многодетной семьей Беловых из Челябинской области, согласился с тем, что таким семьям стало жить проще, благодаря льготам и пособиям. Это прозвучало 1 июня в ходе встречи Путина с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». «Хотели вас поблагодарить за то, что вы нас отметили госнаградой. Мы живем в такое время, когда хватает всего для воспитания детей, начиная от продуктов питания и заканчивая одеждой, спортинвентарем. Нужно только заниматься детьми. Государство дает практически все для этого. Я помню 90-е годы, когда ситуация выглядела иначе», — рассказал глава семьи Мстислав Белов. Семья ждет рождения восьмого ребенка. Они признались, что волновались по поводу перелета в Москву на вручение наград и поблагодарили президента за возможность провести встречу в онлайн-формате. Мстислав Белов в настоящее время находится на пенсии. Ранее он служил в правоохранительных органах. Его супруга, Екатерина, руководит церковным хором. Путин отметил, что занятия родителей составляют моральную базу для воспитания детей. «Наши традиционные конфессии, религии, все это составляет моральную базу для того, чтобы поднимать детей, укреплять семейный очаг, семейные узы. Вам повезло: семья большая и сфера деятельности нужная. Спасибо вам большое», — высказался в адрес семьи президент. На этой же встрече Путин рассказал, сколько часов он спит. Также, отвечая на вопрос мальчика, сообщил, что Дед Мороз главнее президента.