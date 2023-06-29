Воспитатель Далера Бобиева из Екатеринбурга видела следы укусов на погибшем ребенке

29 июня 2023 в 19:37 Размер текста - 17 +

Воспитатель видела следы укусов на теле погибшего шестилетнего мальчика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика На теле погибшего шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга были следы от укусов, а также ссадины и синяки. Ребенок на вопрос о том, откуда у него повреждения, не отвечал. Опекун Вероника Наумова говорила педагогу о том, что ребенок сам себя изувечил. Такой информацией на анонимных условиях с журналистом URA.RU поделилась воспитатель мальчика. «Я видела, что у Далера были следы укусов на теле. Также были ссадины, ожоги и синяки. Я спрашивала у него, откуда это, а он ничего не отвечал. Он отводил глаза. Потом я задавала этот вопрос опекуну Веронике, на что она говорила, что Далер сам себя кусает и царапает. Она как-то раз при мне попросила его, чтобы он рассказал мне, откуда укусы. Тогда Далер сказал, что, наверно, сам себя покусал. Тогда мне не понравился тон, с которым спрашивала Вероника. Видно было, что ребенок ее боится, глаза отводит. Но подозрений каких-то не возникло, так как сама женщина была на хорошем счету: многодетная мама, сама обучает детей в центре. Жаль, что я не стала тогда бить тревогу», — сказала воспитатель корреспонденту агентства. Ранее URA.RU писало о том, что 26 июня поступило сообщение от опекуна о пропаже Далера Бобиева. По словам опекуна Вероники Наумовой, ребенок самовольно покинул квартиру. Наумову проверяли на полиграфе. За три дня к поиску ребенка подключились около 1500 человек. Утром 29 июня тело Далера было обнаружено в гараже, который принадлежал семье Наумовых. Позже женщина созналась в преступлении. Органы опеки, где жил погибший мальчик, изъяли остальных детей и поместили их в госучреждение. Вся актуальная информация о деле Далера Бобиева — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На теле погибшего шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга были следы от укусов, а также ссадины и синяки. Ребенок на вопрос о том, откуда у него повреждения, не отвечал. Опекун Вероника Наумова говорила педагогу о том, что ребенок сам себя изувечил. Такой информацией на анонимных условиях с журналистом URA.RU поделилась воспитатель мальчика. «Я видела, что у Далера были следы укусов на теле. Также были ссадины, ожоги и синяки. Я спрашивала у него, откуда это, а он ничего не отвечал. Он отводил глаза. Потом я задавала этот вопрос опекуну Веронике, на что она говорила, что Далер сам себя кусает и царапает. Она как-то раз при мне попросила его, чтобы он рассказал мне, откуда укусы. Тогда Далер сказал, что, наверно, сам себя покусал. Тогда мне не понравился тон, с которым спрашивала Вероника. Видно было, что ребенок ее боится, глаза отводит. Но подозрений каких-то не возникло, так как сама женщина была на хорошем счету: многодетная мама, сама обучает детей в центре. Жаль, что я не стала тогда бить тревогу», — сказала воспитатель корреспонденту агентства. Ранее URA.RU писало о том, что 26 июня поступило сообщение от опекуна о пропаже Далера Бобиева. По словам опекуна Вероники Наумовой, ребенок самовольно покинул квартиру. Наумову проверяли на полиграфе. За три дня к поиску ребенка подключились около 1500 человек. Утром 29 июня тело Далера было обнаружено в гараже, который принадлежал семье Наумовых. Позже женщина созналась в преступлении. Органы опеки, где жил погибший мальчик, изъяли остальных детей и поместили их в госучреждение. Вся актуальная информация о деле Далера Бобиева — в материале URA.RU.