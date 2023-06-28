28 июня 2023

Замгубернатора пригласила курганцев стать операторами БПЛА. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Интенсив по квадрокоптерам в Университетском. Екатеринбург, квадрокоптер, бпла, коптер, беспилотный летательный аппарат, mavic3 cine
Курганцы могут записаться на курсы операторов БПЛА Фото:

Первый заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи рассказала жителям о возможности пройти обучение и стать операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом чиновница сообщила в своем telegram-канале.

«Продолжаем обучение по профессии „Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом“. <…> Коллеги ведут набор новой группы, которая начнет занятия в августе», — написала Куташи. Также она прикрепила ссылку, которая поможет курганцам подать заявление на обучение.

Куташи рассказала, что вторая группа обучающихся прошла курсы по управлению летательными аппаратами на базе лагеря в Чумляке. «Курс по подготовке операторов „беспилотников“ включает подготовку к полетам, техническое обслуживание и ремонт, летную эксплуатацию беспилотных авиационных систем и обработку информации», — перечислила изучаемые дисциплины замгубернатора.

Курс оператора беспилотников изучили уже 19 курганцев. Среди них — сотрудники силовых структур, МЧС и лесоохраны, а также добровольцы, собирающиеся отправиться в зону военных действий.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Уральского округа активно взялись за разработки беспилотных летательных аппаратов. За развитием отрасли следит полпред УрФО Владимир Якушев.

Курганцев приглашают стать операторами беспилотных летательных аппаратов
Курганцев приглашают стать операторами беспилотных летательных аппаратов
Обучение операторов БПЛА проходит на базе курганского лагеря в Чумляке
Обучение операторов БПЛА проходит на базе курганского лагеря в Чумляке

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Первый заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи рассказала жителям о возможности пройти обучение и стать операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом чиновница сообщила в своем telegram-канале. «Продолжаем обучение по профессии „Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом“. <…> Коллеги ведут набор новой группы, которая начнет занятия в августе», — написала Куташи. Также она прикрепила ссылку, которая поможет курганцам подать заявление на обучение. Куташи рассказала, что вторая группа обучающихся прошла курсы по управлению летательными аппаратами на базе лагеря в Чумляке. «Курс по подготовке операторов „беспилотников“ включает подготовку к полетам, техническое обслуживание и ремонт, летную эксплуатацию беспилотных авиационных систем и обработку информации», — перечислила изучаемые дисциплины замгубернатора. Курс оператора беспилотников изучили уже 19 курганцев. Среди них — сотрудники силовых структур, МЧС и лесоохраны, а также добровольцы, собирающиеся отправиться в зону военных действий. Ранее URA.RU сообщало, что власти Уральского округа активно взялись за разработки беспилотных летательных аппаратов. За развитием отрасли следит полпред УрФО Владимир Якушев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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