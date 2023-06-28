Первый заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи рассказала жителям о возможности пройти обучение и стать операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом чиновница сообщила в своем telegram-канале.
«Продолжаем обучение по профессии „Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом“. <…> Коллеги ведут набор новой группы, которая начнет занятия в августе», — написала Куташи. Также она прикрепила ссылку, которая поможет курганцам подать заявление на обучение.
Куташи рассказала, что вторая группа обучающихся прошла курсы по управлению летательными аппаратами на базе лагеря в Чумляке. «Курс по подготовке операторов „беспилотников“ включает подготовку к полетам, техническое обслуживание и ремонт, летную эксплуатацию беспилотных авиационных систем и обработку информации», — перечислила изучаемые дисциплины замгубернатора.
Курс оператора беспилотников изучили уже 19 курганцев. Среди них — сотрудники силовых структур, МЧС и лесоохраны, а также добровольцы, собирающиеся отправиться в зону военных действий.
Первый заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи рассказала жителям о возможности пройти обучение и стать операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом чиновница сообщила в своем telegram-канале. «Продолжаем обучение по профессии „Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом“. <…> Коллеги ведут набор новой группы, которая начнет занятия в августе», — написала Куташи. Также она прикрепила ссылку, которая поможет курганцам подать заявление на обучение. Куташи рассказала, что вторая группа обучающихся прошла курсы по управлению летательными аппаратами на базе лагеря в Чумляке. «Курс по подготовке операторов „беспилотников“ включает подготовку к полетам, техническое обслуживание и ремонт, летную эксплуатацию беспилотных авиационных систем и обработку информации», — перечислила изучаемые дисциплины замгубернатора. Курс оператора беспилотников изучили уже 19 курганцев. Среди них — сотрудники силовых структур, МЧС и лесоохраны, а также добровольцы, собирающиеся отправиться в зону военных действий. Ранее URA.RU сообщало, что власти Уральского округа активно взялись за разработки беспилотных летательных аппаратов. За развитием отрасли следит полпред УрФО Владимир Якушев.