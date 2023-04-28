Власти УрФО взялись за развитие беспилотников в регионе

28 апреля 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

На федеральном уровне создаются меры поддержки для развития дронов, отметил Гуарий Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Уральском федеральном округе (УрФО) активно начали поддерживать разработки беспилотников. Об этом заявил советник полномочного представителя президента в УрФО Евгений Гуарий в ходе интенсива по развитию отрасли беспилотных авиационных систем на Урале. «Владимир Якушев внимательно следит за темой с беспилотниками, мы стараемся поддерживать данное направление. Актуальность темы обозначена и президентом РФ Владимиром Путиным. На Урале видим конкретные решения — точно есть научные компетенции и в области разработки», — цитирует слова Евгения Гуария корреспондент URA.RU с места событий. В УрФО уже есть реализованные проекты, один из них по линии НПО автоматики связан с созданием радаров для сельхоз отрасли. По его словам, регионы Урала и местные вузы не должны упустить такую возможность, потому что на федеральном уровне создаются меры поддержки. «Хочу более глубоко вникнуть в тему и понять, какая поддержка требуется от органов власти. Нужно двигаться вместе, так как есть потребность в кооперации», — отметил советник полпреда по УрФО. Владимир Якушев отмечал новые разработки Уральского и Западно-Сибирского научно-образовательных центров (НОЦ), одной из которых является автобус, способный работать в условиях Крайнего Севера. Также НОЦ перевыполнили практически все плановые показатели по итогам 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Уральском федеральном округе (УрФО) активно начали поддерживать разработки беспилотников. Об этом заявил советник полномочного представителя президента в УрФО Евгений Гуарий в ходе интенсива по развитию отрасли беспилотных авиационных систем на Урале. «Владимир Якушев внимательно следит за темой с беспилотниками, мы стараемся поддерживать данное направление. Актуальность темы обозначена и президентом РФ Владимиром Путиным. На Урале видим конкретные решения — точно есть научные компетенции и в области разработки», — цитирует слова Евгения Гуария корреспондент URA.RU с места событий. В УрФО уже есть реализованные проекты, один из них по линии НПО автоматики связан с созданием радаров для сельхоз отрасли. По его словам, регионы Урала и местные вузы не должны упустить такую возможность, потому что на федеральном уровне создаются меры поддержки. «Хочу более глубоко вникнуть в тему и понять, какая поддержка требуется от органов власти. Нужно двигаться вместе, так как есть потребность в кооперации», — отметил советник полпреда по УрФО. Владимир Якушев отмечал новые разработки Уральского и Западно-Сибирского научно-образовательных центров (НОЦ), одной из которых является автобус, способный работать в условиях Крайнего Севера. Также НОЦ перевыполнили практически все плановые показатели по итогам 2022 года.