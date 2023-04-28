Власти УрФО взялись за развитие беспилотников в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
На федеральном уровне создаются меры поддержки для развития дронов, отметил Гуарий Фото:

В Уральском федеральном округе (УрФО) активно начали поддерживать разработки беспилотников. Об этом заявил советник полномочного представителя президента в УрФО Евгений Гуарий в ходе интенсива по развитию отрасли беспилотных авиационных систем на Урале.

«Владимир Якушев внимательно следит за темой с беспилотниками, мы стараемся поддерживать данное направление. Актуальность темы обозначена и президентом РФ Владимиром Путиным. На Урале видим конкретные решения — точно есть научные компетенции и в области разработки», — цитирует слова Евгения Гуария корреспондент URA.RU с места событий. В УрФО уже есть реализованные проекты, один из них по линии НПО автоматики связан с созданием радаров для сельхоз отрасли.

По его словам, регионы Урала и местные вузы не должны упустить такую возможность, потому что на федеральном уровне создаются меры поддержки. «Хочу более глубоко вникнуть в тему и понять, какая поддержка требуется от органов власти. Нужно двигаться вместе, так как есть потребность в кооперации», — отметил советник полпреда по УрФО.

Владимир Якушев отмечал новые разработки Уральского и Западно-Сибирского научно-образовательных центров (НОЦ), одной из которых является автобус, способный работать в условиях Крайнего Севера. Также НОЦ перевыполнили практически все плановые показатели по итогам 2022 года.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Уральском федеральном округе (УрФО) активно начали поддерживать разработки беспилотников. Об этом заявил советник полномочного представителя президента в УрФО Евгений Гуарий в ходе интенсива по развитию отрасли беспилотных авиационных систем на Урале. «Владимир Якушев внимательно следит за темой с беспилотниками, мы стараемся поддерживать данное направление. Актуальность темы обозначена и президентом РФ Владимиром Путиным. На Урале видим конкретные решения — точно есть научные компетенции и в области разработки», — цитирует слова Евгения Гуария корреспондент URA.RU с места событий. В УрФО уже есть реализованные проекты, один из них по линии НПО автоматики связан с созданием радаров для сельхоз отрасли. По его словам, регионы Урала и местные вузы не должны упустить такую возможность, потому что на федеральном уровне создаются меры поддержки. «Хочу более глубоко вникнуть в тему и понять, какая поддержка требуется от органов власти. Нужно двигаться вместе, так как есть потребность в кооперации», — отметил советник полпреда по УрФО. Владимир Якушев отмечал новые разработки Уральского и Западно-Сибирского научно-образовательных центров (НОЦ), одной из которых является автобус, способный работать в условиях Крайнего Севера. Также НОЦ перевыполнили практически все плановые показатели по итогам 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...