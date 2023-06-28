Непарламентские партии поддержали Артюхова на выборах главы ЯНАО

Кандидатуру Дмитрия Артюхова поддержали пять непарламентских партий ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Непарламентские партии ЯНАО, не имеющие права выдвигать собственных кандидатов на пост главы региона, поддержали кандидатуру действующего губернатора Дмитрия Артюхова. Об этом было объявлено 29 июня на состоявшемся региональном политсовете партии «Единая Россия», передает корреспондент URA.RU.

«Региональное отделение партии „Единая Россия“ провело консультации с политическими партиями, действующими на территории региона и не имеющими права предлагать собственных кандидатов. Поступили предложения от пяти партий — регионального отделения всероссийской политической партии „Партия Роста“, регионального отделения всероссийской политической партии „Родина“, регионального отделения всероссийской политической партии „За справедливость“, регионального отделения всероссийской политической партии „Казачья партия российской Федерации“, регионального отделения всероссийской политической партии „Партия пенсионеров за социальную справедливость“. Предложили кандидатуру Артюхова Дмитрия Андреевича», — сообщил проводивший заседание политсовета секретарь регионального исполкома ЕР Алексей Ситников.

Ранее URA.RU рассказывало, что на состоявшемся политсовете регионального отделения ЕР было принято решение предложить на согласование губернатору Тюменской области Александру Моору три кандидатуры на пост главы ЯНАО. Кроме действующего губернатора Дмитрия Артюхова, политсовет согласовал кандидатуры депутата Госдумы РФ Дмитрия Погорелого и гендиректора ГТРК «Вектор» из Губкинского Ольгу Пескову.

О решении непарламентских партий было объявлено на заседании политсовета ЕР 29 июня в Салехарде Фото: URA.RU