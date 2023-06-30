В Донбассе строят гостиницы и восстанавливают туристические объекты

В Донбассе, Запорожье и Херсоне восстанавливают объекты туриндустрии
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Регионам выделили 314 млн рублей на строительство модульных гостиниц Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Минэкономразвития РФ подготовило предложения по восстановлению порядка 30 объектов туристической индустрии в Запорожской и Херсонской областях, а также ЛНР и ДНР. Об этом стало известно в ходе совещания под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко с участием представителей Минфина, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минспорта, Минцифры России и других ведомств. Поручение провести инвентаризацию туриндустрии было дано им в рамках рабочей поездки в Донбасс.

«Новые регионы активно интегрируются в социально-экономическое и правовое пространство России. Правительством РФ утверждена программа социально-экономического развития этих субъектов. Она предполагает комплексное восстановление инфраструктуры, запуск инструментов федеральных программ и национальных проектов, реализацию социальных мер поддержки, как и поручал президент», — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер поручил к 1 августа сформировать план по восстановлению туристических объектов в новых регионах с указанием сроков и источников финансирования. Ранее в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» были выделены 314 млн рублей на строительство модульных гостиниц в ДНР и Запорожской области.

Чернышенко также заслушал доклад Минобрнауки, из которого следует, что сотрудники вузов в новых регионах начали получать стабильную зарплату, а студенты стипендию. Кроме того, на базе Донецкого государственного университета и Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского создан региональный научно-образовательный «Азово-Черноморский математический центр». Также планируется открытие 43 лабораторий с новейшим оборудованием для 14 научно-образовательных организаций.

В новых регионах проводятся мероприятия по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава и административно-управленческого персонала — в настоящее время переподготовку проходят 1270 человек из четырех регионов. Всего до конца года будут охвачены более четырех тысяч сотрудников.

Ряд мероприятий в новых регионах реализует и Минспорта России. На совещании вице-премьер заслушал отчет о ходе ремонтно-восстановительных работ на спортивном комплексе «Ильичевец» в Мариуполе. До конца августа запланирована установка металлоконструкций, систем отопления, кровли, остекление и других компонентов. Чернышенко поручил министерству утвердить график и обеспечить поэтапное оснащение спорткомплекса необходимым инвентарем и оборудованием.

В рамках рабочей поездки в мае текущего года вице-премьер посетил стадион «Донбасс Арена», где отметил важность развития футбола в регионе и восстановления легендарного донецкого «Шахтера». В ходе совещания Чернышенко поручил разработать план развития футбольного клуба, в том числе обеспечить его участие в профессиональных соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза.

«Владимир Путин также ставил задачу по достижению среднероссийских показателей уровня жизни на новых территориях. Необходимо это учитывать при реализации научно-образовательных и спортивных мероприятий, формировании инвестиционных проектов, а также цифровизации и обеспечении связи на этих территориях», — резюмировал Чернышенко.

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Минэкономразвития РФ подготовило предложения по восстановлению порядка 30 объектов туристической индустрии в Запорожской и Херсонской областях, а также ЛНР и ДНР. Об этом стало известно в ходе совещания под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко с участием представителей Минфина, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минспорта, Минцифры России и других ведомств. Поручение провести инвентаризацию туриндустрии было дано им в рамках рабочей поездки в Донбасс. «Новые регионы активно интегрируются в социально-экономическое и правовое пространство России. Правительством РФ утверждена программа социально-экономического развития этих субъектов. Она предполагает комплексное восстановление инфраструктуры, запуск инструментов федеральных программ и национальных проектов, реализацию социальных мер поддержки, как и поручал президент», — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер поручил к 1 августа сформировать план по восстановлению туристических объектов в новых регионах с указанием сроков и источников финансирования. Ранее в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» были выделены 314 млн рублей на строительство модульных гостиниц в ДНР и Запорожской области. Чернышенко также заслушал доклад Минобрнауки, из которого следует, что сотрудники вузов в новых регионах начали получать стабильную зарплату, а студенты стипендию. Кроме того, на базе Донецкого государственного университета и Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского создан региональный научно-образовательный «Азово-Черноморский математический центр». Также планируется открытие 43 лабораторий с новейшим оборудованием для 14 научно-образовательных организаций. В новых регионах проводятся мероприятия по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава и административно-управленческого персонала — в настоящее время переподготовку проходят 1270 человек из четырех регионов. Всего до конца года будут охвачены более четырех тысяч сотрудников. Ряд мероприятий в новых регионах реализует и Минспорта России. На совещании вице-премьер заслушал отчет о ходе ремонтно-восстановительных работ на спортивном комплексе «Ильичевец» в Мариуполе. До конца августа запланирована установка металлоконструкций, систем отопления, кровли, остекление и других компонентов. Чернышенко поручил министерству утвердить график и обеспечить поэтапное оснащение спорткомплекса необходимым инвентарем и оборудованием. В рамках рабочей поездки в мае текущего года вице-премьер посетил стадион «Донбасс Арена», где отметил важность развития футбола в регионе и восстановления легендарного донецкого «Шахтера». В ходе совещания Чернышенко поручил разработать план развития футбольного клуба, в том числе обеспечить его участие в профессиональных соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза. «Владимир Путин также ставил задачу по достижению среднероссийских показателей уровня жизни на новых территориях. Необходимо это учитывать при реализации научно-образовательных и спортивных мероприятий, формировании инвестиционных проектов, а также цифровизации и обеспечении связи на этих территориях», — резюмировал Чернышенко.
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