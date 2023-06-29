Полицейский не пускал президента ФК «Урал» Иванова на матч своей команды. Видео

30 июня 2023 в 03:27 Размер текста - 17 +

Президента «Урала» не пропускали к своей команде во время товарищеского матча в Алапаевске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полицейский не пускал президента футбольного клуба «Урал» Григория Иванова на стадион к своей команде, которая 29 июня играла товарищеский матч против ФК «Триумф» в Алапаевске (Свердловская область). Об этом сообщили в СМИ. «Один из полицейских почти минуту не пускал на стадион „Триумфа“ президента „Урала“ Григория Иванова», — пишет «Чемпионат». Матч проходил в Алапаевске. В соцсетях появилось 25-секундное видео, на котором Иванов ругается с полицейским. Судя по видео, Иванов не мог понять, почему силовик не пропускает его к своей команде. Президент «Урала» несколько раз задал один и тот же вопрос полицейскому — «Ты че, дурак?». Также Иванов говорил ему: «Ты кто такой?! Я президент клуба». Почему полицейский не хотел пропускать Иванова неизвестно. Президенту уральского клуба разрешили пройти к команде, когда вмешался один из тренеров. Официальных комментариев от обоих клубов по этой ситуации нет. В telegram-канале «Урала» пообещали, что 30 июня на их youtube-канале выйдет ролик, посвященный этой поездке. Возможно, в нем будут подробности конфликта. Корреспондент URA.RU отправил запросы в пресс-службы ФК «Урала» и «Триумф», ответы на момент публикации новости не поступили. Матч между уральскими командами закончился разгромной победой «Урала» со счетом 13:0. Голы забивали: Алексей Каштанов (хет-трик), Андрей Егорычев (дубль), Юрий Железнов (дубль), Эмерсон, Александр Юшин, Артем Мамин, Дмитрий Буркин — забили по голу. Еще один мяч за ФК «Урал» забил некий игрок на просмотре. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полицейский не пускал президента футбольного клуба «Урал» Григория Иванова на стадион к своей команде, которая 29 июня играла товарищеский матч против ФК «Триумф» в Алапаевске (Свердловская область). Об этом сообщили в СМИ. «Один из полицейских почти минуту не пускал на стадион „Триумфа“ президента „Урала“ Григория Иванова», — пишет «Чемпионат». Матч проходил в Алапаевске. В соцсетях появилось 25-секундное видео, на котором Иванов ругается с полицейским. Судя по видео, Иванов не мог понять, почему силовик не пропускает его к своей команде. Президент «Урала» несколько раз задал один и тот же вопрос полицейскому — «Ты че, дурак?». Также Иванов говорил ему: «Ты кто такой?! Я президент клуба». Почему полицейский не хотел пропускать Иванова неизвестно. Президенту уральского клуба разрешили пройти к команде, когда вмешался один из тренеров. Официальных комментариев от обоих клубов по этой ситуации нет. В telegram-канале «Урала» пообещали, что 30 июня на их youtube-канале выйдет ролик, посвященный этой поездке. Возможно, в нем будут подробности конфликта. Корреспондент URA.RU отправил запросы в пресс-службы ФК «Урала» и «Триумф», ответы на момент публикации новости не поступили. Матч между уральскими командами закончился разгромной победой «Урала» со счетом 13:0. Голы забивали: Алексей Каштанов (хет-трик), Андрей Егорычев (дубль), Юрий Железнов (дубль), Эмерсон, Александр Юшин, Артем Мамин, Дмитрий Буркин — забили по голу. Еще один мяч за ФК «Урал» забил некий игрок на просмотре.