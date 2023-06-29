Полицейский не пускал президента футбольного клуба «Урал» Григория Иванова на стадион к своей команде, которая 29 июня играла товарищеский матч против ФК «Триумф» в Алапаевске (Свердловская область). Об этом сообщили в СМИ.
«Один из полицейских почти минуту не пускал на стадион „Триумфа“ президента „Урала“ Григория Иванова», — пишет «Чемпионат». Матч проходил в Алапаевске.
В соцсетях появилось 25-секундное видео, на котором Иванов ругается с полицейским. Судя по видео, Иванов не мог понять, почему силовик не пропускает его к своей команде. Президент «Урала» несколько раз задал один и тот же вопрос полицейскому — «Ты че, дурак?». Также Иванов говорил ему: «Ты кто такой?! Я президент клуба».
Почему полицейский не хотел пропускать Иванова неизвестно. Президенту уральского клуба разрешили пройти к команде, когда вмешался один из тренеров. Официальных комментариев от обоих клубов по этой ситуации нет. В telegram-канале «Урала» пообещали, что 30 июня на их youtube-канале выйдет ролик, посвященный этой поездке. Возможно, в нем будут подробности конфликта. Корреспондент URA.RU отправил запросы в пресс-службы ФК «Урала» и «Триумф», ответы на момент публикации новости не поступили.
Матч между уральскими командами закончился разгромной победой «Урала» со счетом 13:0. Голы забивали: Алексей Каштанов (хет-трик), Андрей Егорычев (дубль), Юрий Железнов (дубль), Эмерсон, Александр Юшин, Артем Мамин, Дмитрий Буркин — забили по голу. Еще один мяч за ФК «Урал» забил некий игрок на просмотре.
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