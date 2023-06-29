29 июня 2023
28 июня 2023

Курганская должница выиграла в суде дело о сотнях тысяч рублей у коллекторов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Истцом по делу о просроченном кредите выступило коллекторское агентство из Москвы Фото:

Суд встал на строну ответчика в споре о долговых обязательствам между жительницей Куранской области и московской коллекторской компанией. В заявлении ООО «Феникс» указано, что сумма исковых требований превышает 350 тысяч рублей.

«Ответчица исковые требования не признала, просила ООО „Феникс“ отказать из-за пропуска срока исковой давности. Суд установил, что должницей действительно были нарушены условия кредитного договора, но коллекторы были вправе обратиться в суд о возврате долга до 2 декабря 2019 года, поэтому истцу было полностью отказано в удовлетворении исковых требований», — написано на сайте Сафакулевского райсуда.

В материал дела говорится, 45-летняя жительница района заключила договор с одним из банков в июле 2013 года. Финансовая компания выдала ей сумм в размере 65 600 рублей под 29,9% годовых и сроком на три года. Ответчица перестала вносить регулярные платежи через пять месяцев. При этом банк никаких действий по возврату задолженности не предпринимал. В 2019 году он уступил право требования долга столичному коллекторскому агентству. В марте 2020 года мировым судьей был выдан приказ о взыскании с женщины всей суммы долга, но через полгода этот акт был отменен. Компания «Феникс» лишь в конце марта текущего года обратился за взысканием задолженности в районный суд.

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Суд встал на строну ответчика в споре о долговых обязательствам между жительницей Куранской области и московской коллекторской компанией. В заявлении ООО «Феникс» указано, что сумма исковых требований превышает 350 тысяч рублей. «Ответчица исковые требования не признала, просила ООО „Феникс“ отказать из-за пропуска срока исковой давности. Суд установил, что должницей действительно были нарушены условия кредитного договора, но коллекторы были вправе обратиться в суд о возврате долга до 2 декабря 2019 года, поэтому истцу было полностью отказано в удовлетворении исковых требований», — написано на сайте Сафакулевского райсуда. В материал дела говорится, 45-летняя жительница района заключила договор с одним из банков в июле 2013 года. Финансовая компания выдала ей сумм в размере 65 600 рублей под 29,9% годовых и сроком на три года. Ответчица перестала вносить регулярные платежи через пять месяцев. При этом банк никаких действий по возврату задолженности не предпринимал. В 2019 году он уступил право требования долга столичному коллекторскому агентству. В марте 2020 года мировым судьей был выдан приказ о взыскании с женщины всей суммы долга, но через полгода этот акт был отменен. Компания «Феникс» лишь в конце марта текущего года обратился за взысканием задолженности в районный суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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