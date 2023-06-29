Счетная палата обнаружила дефицит педиатров в российских регионах

30 июня 2023 в 05:13 Размер текста - 17 +

Регионам не хватает детских неврологов, эндокринологов и кардиологов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Нехватка детских врачей узкой специализации выявлена по итогам 2022 года в государственных учреждениях здравоохранения России. Об этом на заседании комитета Госдумы по охране здоровья сообщила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты (СП) Галина Изотова. «Аудит системы детского здравоохранения, проведенный СП по итогам 2022 года, выявил неполную укомплектованность в России педиатрической службы. В частности, в государственном сегменте здравоохранения не хватает детских врачей узкой специализации», — пишут «Ведомости» со ссылкой на выступлении Галины Изотовой. Издание приводит данные Росстата, согласно которым в 2021 году в России работала 61,9 тысяч педиатров. В регионах не хватает детских неврологов, эндокринологов и кардиологов. Ситуация с дефицитом кадров не меняется последние пять лет, отмечается в выводах Счетной палаты. Ранее сообщалось, что в Свердловской области на 42% вырос дефицит кадров в сферах медицины и фармацевтики. В Челябинской области спрос на медицинские кадры за год увеличился в 1,5 раза.

Нехватка детских врачей узкой специализации выявлена по итогам 2022 года в государственных учреждениях здравоохранения России. Об этом на заседании комитета Госдумы по охране здоровья сообщила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты (СП) Галина Изотова. «Аудит системы детского здравоохранения, проведенный СП по итогам 2022 года, выявил неполную укомплектованность в России педиатрической службы. В частности, в государственном сегменте здравоохранения не хватает детских врачей узкой специализации», — пишут «Ведомости» со ссылкой на выступлении Галины Изотовой. Издание приводит данные Росстата, согласно которым в 2021 году в России работала 61,9 тысяч педиатров. В регионах не хватает детских неврологов, эндокринологов и кардиологов. Ситуация с дефицитом кадров не меняется последние пять лет, отмечается в выводах Счетной палаты. Ранее сообщалось, что в Свердловской области на 42% вырос дефицит кадров в сферах медицины и фармацевтики. В Челябинской области спрос на медицинские кадры за год увеличился в 1,5 раза.