В Свердловской области возник острый дефицит врачей

На одну вакансию врача в Свердловской области приходится 1,2 резюме Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области на 42% вырос дефицит кадров в сферах медицины и фармацевтики. На одну вакансию врача приходится 1,2 резюме. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru.

«В Свердловской области за январь—май 2023 года было открыто 10,3 тысячи вакансий для медиков, что на 42% больше, чем годом ранее. На одну медицинскую вакансию приходится 1,2 резюме, что тоже говорит о кадровом дефиците», — сказали сотрудники сервиса.

Также средние предлагаемые зарплаты для медиков выросли за год с 34-60 тысяч до 40-75 тысяч рублей. Чаще всего фармацевты жаловались на свой достаток. Порядка 84% не устраивает их нынешняя заработная плата.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге ищут врачей на зарплаты от 120 тысяч до 230 тысяч рублей. Самую большую сумму денег работодатели готовы выплачивать врачу-эндоскописту.