18 июня 2023

В Свердловской области возник острый дефицит врачей

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Екатеринбург, томография, томограф, медицина, обследование, клиника, кт, компьютерная томография, врач, больница, томограмма, медицинские исследования, медик
На одну вакансию врача в Свердловской области приходится 1,2 резюме Фото:

В Свердловской области на 42% вырос дефицит кадров в сферах медицины и фармацевтики. На одну вакансию врача приходится 1,2 резюме. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru.

«В Свердловской области за январь—май 2023 года было открыто 10,3 тысячи вакансий для медиков, что на 42% больше, чем годом ранее. На одну медицинскую вакансию приходится 1,2 резюме, что тоже говорит о кадровом дефиците», — сказали сотрудники сервиса.

Также средние предлагаемые зарплаты для медиков выросли за год с 34-60 тысяч до 40-75 тысяч рублей. Чаще всего фармацевты жаловались на свой достаток. Порядка 84% не устраивает их нынешняя заработная плата.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге ищут врачей на зарплаты от 120 тысяч до 230 тысяч рублей. Самую большую сумму денег работодатели готовы выплачивать врачу-эндоскописту.

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В Свердловской области на 42% вырос дефицит кадров в сферах медицины и фармацевтики. На одну вакансию врача приходится 1,2 резюме. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru. «В Свердловской области за январь—май 2023 года было открыто 10,3 тысячи вакансий для медиков, что на 42% больше, чем годом ранее. На одну медицинскую вакансию приходится 1,2 резюме, что тоже говорит о кадровом дефиците», — сказали сотрудники сервиса. Также средние предлагаемые зарплаты для медиков выросли за год с 34-60 тысяч до 40-75 тысяч рублей. Чаще всего фармацевты жаловались на свой достаток. Порядка 84% не устраивает их нынешняя заработная плата. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге ищут врачей на зарплаты от 120 тысяч до 230 тысяч рублей. Самую большую сумму денег работодатели готовы выплачивать врачу-эндоскописту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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