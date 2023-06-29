В Кургане на месте снесенной ветром остановки построят новый комплекс

Конструкция не подлежит восстановлению и будет утилизирована (архивное фото)
В Кургане на месте снесенной ветром остановки собираются построить новый остановочный комплекс. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.
«Остановка в Смолино не подлежит восстановлению и будет утилизирована. На ее месте будет установлена временная остановка, которую в дальнейшем заменит новый остановочный комплекс», — пояснили в ведомстве.
Информация о том, что в одном из микрорайонов города сильный ветер повалил остановку, появилась вечером 28 июня. Местные жители утверждали, что это уже не первый подобный случай.
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