29 июня 2023

В Кургане на месте снесенной ветром остановки построят новый комплекс

© Служба новостей «URA.RU»
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Конструкция не подлежит восстановлению и будет утилизирована (архивное фото) Фото:

В Кургане на месте снесенной ветром остановки собираются построить новый остановочный комплекс. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.

«Остановка в Смолино не подлежит восстановлению и будет утилизирована. На ее месте будет установлена временная остановка, которую в дальнейшем заменит новый остановочный комплекс», — пояснили в ведомстве.

Информация о том, что в одном из микрорайонов города сильный ветер повалил остановку, появилась вечером 28 июня. Местные жители утверждали, что это уже не первый подобный случай.

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В Кургане на месте снесенной ветром остановки собираются построить новый остановочный комплекс. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. «Остановка в Смолино не подлежит восстановлению и будет утилизирована. На ее месте будет установлена временная остановка, которую в дальнейшем заменит новый остановочный комплекс», — пояснили в ведомстве. Информация о том, что в одном из микрорайонов города сильный ветер повалил остановку, появилась вечером 28 июня. Местные жители утверждали, что это уже не первый подобный случай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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