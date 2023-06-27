27 июня 2023
26 июня 2023

Сильный ветер снес автобусную остановку в Кургане. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время карантина. Курган, автобусная остановка, автобус
Конструкция не выдержала напора ветра (архивное фото) Фото:

В одном из микрорайонов Кургана сильный ветер повалил остановку. По словам местных жителей, это уже не первый подобный случай.

«В Смолино от ветра упала автобусная остановка. Ветер очень сильный», — написал анонимный пользователь в telegram-канале «Курган — Курганские.ру».

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу городской администрации с просьбой прокомментировать ситуацию. Информация будет дополнена, когда появится ответ.

Ранее на регион обрушился град. Метеорологи предупреждали об ухудшении погоды, дождях, грозах и сильных порывах ветра.

Остановку повалило ветром, рассказали горожане
Остановку повалило ветром, рассказали горожане
Фото:

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В одном из микрорайонов Кургана сильный ветер повалил остановку. По словам местных жителей, это уже не первый подобный случай. «В Смолино от ветра упала автобусная остановка. Ветер очень сильный», — написал анонимный пользователь в telegram-канале «Курган — Курганские.ру». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу городской администрации с просьбой прокомментировать ситуацию. Информация будет дополнена, когда появится ответ. Ранее на регион обрушился град. Метеорологи предупреждали об ухудшении погоды, дождях, грозах и сильных порывах ветра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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