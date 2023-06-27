Конструкция не выдержала напора ветра (архивное фото)
В одном из микрорайонов Кургана сильный ветер повалил остановку. По словам местных жителей, это уже не первый подобный случай.
«В Смолино от ветра упала автобусная остановка. Ветер очень сильный», — написал анонимный пользователь в telegram-канале «Курган — Курганские.ру».
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу городской администрации с просьбой прокомментировать ситуацию. Информация будет дополнена, когда появится ответ.
Ранее на регион обрушился град. Метеорологи предупреждали об ухудшении погоды, дождях, грозах и сильных порывах ветра.
Остановку повалило ветром, рассказали горожане
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