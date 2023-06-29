В отдаленном селе ЯНАО предприниматели спекулировали на продуктах

В селе Толька предприниматели в два раза завысили цены на продукты питания
В селе Толька Красноселькупского района ЯНАО предприниматели завышали цены на социально-значимые продукты в два раза. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Индивидуальными предпринимателями села Толька допущено на 100 процентов завышение цен на рис, молоко, сливочное масло и другие товары. Прокурор района возбудил административные дела по статье «Нарушение порядка ценообразования», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.
В настоящее время нарушения в порядке ценообразования устранены. Должностные лица привлечены к административной ответственности.
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