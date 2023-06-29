29 июня 2023
28 июня 2023

В отдаленном селе ЯНАО предприниматели спекулировали на продуктах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд в магазины городов Челябинск и Копейск. Челябинск, покупатель, продукты, супермаркет, продуктовая корзина, магазин
В селе Толька предприниматели в два раза завысили цены на продукты питания Фото:

В селе Толька Красноселькупского района ЯНАО предприниматели завышали цены на социально-значимые продукты в два раза. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Индивидуальными предпринимателями села Толька допущено на 100 процентов завышение цен на рис, молоко, сливочное масло и другие товары. Прокурор района возбудил административные дела по статье «Нарушение порядка ценообразования», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

В настоящее время нарушения в порядке ценообразования устранены. Должностные лица привлечены к административной ответственности.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Толька Красноселькупского района ЯНАО предприниматели завышали цены на социально-значимые продукты в два раза. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Индивидуальными предпринимателями села Толька допущено на 100 процентов завышение цен на рис, молоко, сливочное масло и другие товары. Прокурор района возбудил административные дела по статье «Нарушение порядка ценообразования», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. В настоящее время нарушения в порядке ценообразования устранены. Должностные лица привлечены к административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...