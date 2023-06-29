29 июня 2023

В челябинском городе фекалии выливают под окнами многоквартирного дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экскурсия на Южные очистные сооружения (Химмаш). Екатеринбург, труба, очистные сооружения, водоканал, сточные воды
Рабочие выгребают из подвала многоквартирного дома фекалии и оставляют их на земле Фото:

В Троицке Челябинской области рабочие МУП «Электротепловые сети» выливают фекалии под окнами многоквартирного дома на улице Дерибаса, дом 30А. Об этом URA.RU 30 июня сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«Горы биологических отходов растут под окнами многоквартирного дома в Троицке по адресу: улица Дерибаса, дом 30А. Рабочие „Электротепловых сетей“ вычищают от фекалий подвал дома и оставляют прямо на земле. Там стоит сильный запах, антисанитария, жалуются жители», — уточнил Рыжий.

По мнению ОНФ, избавляться подобным образом без ассенизаторских машин от отходов жизнедеятельности человека незаконно. Регисполком направили обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор.

В пресс-службу администрации Троицка отправлен запрос. На момент публикации ответа не поступило. В МУП «Электротепловые сети» обещали, что передадут информацию и контактные данные главному инженеру, но пока никто не перезвонил.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Троицке Челябинской области рабочие МУП «Электротепловые сети» выливают фекалии под окнами многоквартирного дома на улице Дерибаса, дом 30А. Об этом URA.RU 30 июня сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Горы биологических отходов растут под окнами многоквартирного дома в Троицке по адресу: улица Дерибаса, дом 30А. Рабочие „Электротепловых сетей“ вычищают от фекалий подвал дома и оставляют прямо на земле. Там стоит сильный запах, антисанитария, жалуются жители», — уточнил Рыжий. По мнению ОНФ, избавляться подобным образом без ассенизаторских машин от отходов жизнедеятельности человека незаконно. Регисполком направили обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор. В пресс-службу администрации Троицка отправлен запрос. На момент публикации ответа не поступило. В МУП «Электротепловые сети» обещали, что передадут информацию и контактные данные главному инженеру, но пока никто не перезвонил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...