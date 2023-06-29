В челябинском городе фекалии выливают под окнами многоквартирного дома. Видео

30 июня 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

Рабочие выгребают из подвала многоквартирного дома фекалии и оставляют их на земле Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Троицке Челябинской области рабочие МУП «Электротепловые сети» выливают фекалии под окнами многоквартирного дома на улице Дерибаса, дом 30А. Об этом URA.RU 30 июня сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Горы биологических отходов растут под окнами многоквартирного дома в Троицке по адресу: улица Дерибаса, дом 30А. Рабочие „Электротепловых сетей“ вычищают от фекалий подвал дома и оставляют прямо на земле. Там стоит сильный запах, антисанитария, жалуются жители», — уточнил Рыжий. По мнению ОНФ, избавляться подобным образом без ассенизаторских машин от отходов жизнедеятельности человека незаконно. Регисполком направили обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор. В пресс-службу администрации Троицка отправлен запрос. На момент публикации ответа не поступило. В МУП «Электротепловые сети» обещали, что передадут информацию и контактные данные главному инженеру, но пока никто не перезвонил.

В Троицке Челябинской области рабочие МУП «Электротепловые сети» выливают фекалии под окнами многоквартирного дома на улице Дерибаса, дом 30А. Об этом URA.RU 30 июня сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Горы биологических отходов растут под окнами многоквартирного дома в Троицке по адресу: улица Дерибаса, дом 30А. Рабочие „Электротепловых сетей“ вычищают от фекалий подвал дома и оставляют прямо на земле. Там стоит сильный запах, антисанитария, жалуются жители», — уточнил Рыжий. По мнению ОНФ, избавляться подобным образом без ассенизаторских машин от отходов жизнедеятельности человека незаконно. Регисполком направили обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор. В пресс-службу администрации Троицка отправлен запрос. На момент публикации ответа не поступило. В МУП «Электротепловые сети» обещали, что передадут информацию и контактные данные главному инженеру, но пока никто не перезвонил.