Baza: в Белгородской области сбили беспилотник ВСУ

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
Беспилотник обнаружен недалеко от границы с Украиной, пишет Baza Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. БПЛА был обнаружен днем в 15 километрах от границы с Украиной.

«Беспилотник сбит в Белгородской области», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что неизвестный беспилотник, прибывший из Украины, был обнаружен днем 29 июня в 15 километрах от границы, в районе поселка Маслова Пристань. Благодаря усилиям противовоздушной обороны (ПВО), беспилотник был уничтожен. В результате падения его обломков никто не пострадал, передали в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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В Белгородской области был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. БПЛА был обнаружен днем в 15 километрах от границы с Украиной. «Беспилотник сбит в Белгородской области», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что неизвестный беспилотник, прибывший из Украины, был обнаружен днем 29 июня в 15 километрах от границы, в районе поселка Маслова Пристань. Благодаря усилиям противовоздушной обороны (ПВО), беспилотник был уничтожен. В результате падения его обломков никто не пострадал, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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