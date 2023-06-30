Baza: в Белгородской области сбили беспилотник ВСУ

В Белгородской области был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. БПЛА был обнаружен днем в 15 километрах от границы с Украиной.
«Беспилотник сбит в Белгородской области», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что неизвестный беспилотник, прибывший из Украины, был обнаружен днем 29 июня в 15 километрах от границы, в районе поселка Маслова Пристань. Благодаря усилиям противовоздушной обороны (ПВО), беспилотник был уничтожен. В результате падения его обломков никто не пострадал, передали в telegram-канале.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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