Сестра погибшего Далера Бобиева из Екатеринбурга рассказала, как умер ее брат

В Екатеринбурге опекун избила до смерти Далера Бобиева из-за винограда

30 июня 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Сестра Далера Бобиева дала показания против опекуна Вероники Наумовой Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика Сестра погибшего Далера Бобиева из Екатеринбурга призналась силовикам в том, что покрывала опекуна Веронику Наумову. По словам девочки, в тот роковой вечер Наумова избила ребенка за то, что Далер без разрешения съел виноград. Сестра мальчика утверждает, что на следующий день после избиений мальчик умер. «Девочка призналась, что врала силовикам. Она это делала по просьбе Вероники. По ее словам, Далер не имел психических отклонений. Наумова избивала Далера. В тот вечер, по словам девочки, Далер без разрешения съел виноград. Это очень разозлило Веронику. Наумова избила Далера большим железным рожком для обуви. Наутро Вероника отправила сестру мыть брата. Девочка заметила, что у Далера следы от ударов на голове, конечностях, теле. Сестра уверяет, что в ванной он сполз по стенке, потерял сознание и умер», — пишет Е1, ссылаясь на источник. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге пропал шестилетний мальчик Далер Бобиев. Мальчик воспитывался в семье опекуна Вероники Наумовой. Сообщение о пропаже ребенка появилось утром 26 июня. К поиску Далера подключились силовики и волонтеры. Всего на поисках было задействовано больше 1000 человек. Утром 29 июня, в гараже, принадлежащем семье Наумовых, нашли тело Далера. Жители Екатеринбурга призывают дать Наумовой пожизненный срок. Вся актуальная информация о екатеринбургском мальчике Далере Бобиеве — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сестра погибшего Далера Бобиева из Екатеринбурга призналась силовикам в том, что покрывала опекуна Веронику Наумову. По словам девочки, в тот роковой вечер Наумова избила ребенка за то, что Далер без разрешения съел виноград. Сестра мальчика утверждает, что на следующий день после избиений мальчик умер. «Девочка призналась, что врала силовикам. Она это делала по просьбе Вероники. По ее словам, Далер не имел психических отклонений. Наумова избивала Далера. В тот вечер, по словам девочки, Далер без разрешения съел виноград. Это очень разозлило Веронику. Наумова избила Далера большим железным рожком для обуви. Наутро Вероника отправила сестру мыть брата. Девочка заметила, что у Далера следы от ударов на голове, конечностях, теле. Сестра уверяет, что в ванной он сполз по стенке, потерял сознание и умер», — пишет Е1, ссылаясь на источник. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге пропал шестилетний мальчик Далер Бобиев. Мальчик воспитывался в семье опекуна Вероники Наумовой. Сообщение о пропаже ребенка появилось утром 26 июня. К поиску Далера подключились силовики и волонтеры. Всего на поисках было задействовано больше 1000 человек. Утром 29 июня, в гараже, принадлежащем семье Наумовых, нашли тело Далера. Жители Екатеринбурга призывают дать Наумовой пожизненный срок. Вся актуальная информация о екатеринбургском мальчике Далере Бобиеве — в материале URA.RU.