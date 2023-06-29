В ЯНАО будут останавливать движение по главной трассе

В ЯНАО планируют четыре раза полностью перекрывать движение автомобилей по главной трассе округа на участке «Надым — Салехард». Такая мера связана с ремонтом обводов газопровода, сообщают в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«Остановка автомобильного движения на сутки запланирована четыре раза за оставшиеся два летних месяца на участке „Надым — Салехард“. Так как эта мера связана с проведением ремонтных работ на газопроводе, о точных датах оповестим граждан за неделю до остановки движения», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе дептранса ЯНАО. Автомобилистов просят тщательно планировать свои поездки, исходя из полученной информации.
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