В ЯНАО будут останавливать движение по главной трассе

Дептранс: до конца лета в ЯНАО будут закрывать движение по трассе Надым — Салехард

30 июня 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

В ЯНАО четыре раза перекроют на сутки автомобильное движение по главной трассе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО планируют четыре раза полностью перекрывать движение автомобилей по главной трассе округа на участке «Надым — Салехард». Такая мера связана с ремонтом обводов газопровода, сообщают в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Остановка автомобильного движения на сутки запланирована четыре раза за оставшиеся два летних месяца на участке „Надым — Салехард“. Так как эта мера связана с проведением ремонтных работ на газопроводе, о точных датах оповестим граждан за неделю до остановки движения», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе дептранса ЯНАО. Автомобилистов просят тщательно планировать свои поездки, исходя из полученной информации.

В ЯНАО планируют четыре раза полностью перекрывать движение автомобилей по главной трассе округа на участке «Надым — Салехард». Такая мера связана с ремонтом обводов газопровода, сообщают в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Остановка автомобильного движения на сутки запланирована четыре раза за оставшиеся два летних месяца на участке „Надым — Салехард“. Так как эта мера связана с проведением ремонтных работ на газопроводе, о точных датах оповестим граждан за неделю до остановки движения», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе дептранса ЯНАО. Автомобилистов просят тщательно планировать свои поездки, исходя из полученной информации.