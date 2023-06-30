The Guardian: оппозиция Беларуси хотела свергнуть Лукашенко во время мятежа Пригожина

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Белорусские оппозиционеры хотели свергнуть Александра Лукашенко, пишет The Guardian Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Во время субботнего мятежа частной армии бизнесмена Евгения Пригожина белорусская оппозиция в изгнании считала, что в Беларуси наступил день «свержения» белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом рассказала экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

«Мы готовились к мятежу Пригожина и нестабильности внутри Беларуси, которая должна была завершиться свержением Лукашенко», — передает слова Тихановской британская газета The Guardian. Она добавила, что в тот день организовала видеоконференцию своего переходного правительства, чтобы начать реализацию плана на «день X».

По ее словам, ее кабинет связался с белорусским полком, сражающимся в составе украинской армии, и разработал план активизации партизанских групп внутри Беларуси для проведения ряда акций. Они должны были быть направлены на парализацию власти, заключила Тихановская.

В ночь на 24 июня Пригожин организовал вооруженный мятеж, утверждая, что позиции его бойцов были атакованы Минобороны РФ. Он обещал уничтожить все места вооруженных сил РФ на своем пути и направил свои войска в Южный военный округ в Ростове-на-Дону. Лукашенко смог договориться с Пригожиным о прекращении мятежа. президент России Владимир Путин подчеркнул, что не сомневался в поддержке народа к власти.

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Во время субботнего мятежа частной армии бизнесмена Евгения Пригожина белорусская оппозиция в изгнании считала, что в Беларуси наступил день «свержения» белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом рассказала экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. «Мы готовились к мятежу Пригожина и нестабильности внутри Беларуси, которая должна была завершиться свержением Лукашенко», — передает слова Тихановской британская газета The Guardian. Она добавила, что в тот день организовала видеоконференцию своего переходного правительства, чтобы начать реализацию плана на «день X». По ее словам, ее кабинет связался с белорусским полком, сражающимся в составе украинской армии, и разработал план активизации партизанских групп внутри Беларуси для проведения ряда акций. Они должны были быть направлены на парализацию власти, заключила Тихановская. В ночь на 24 июня Пригожин организовал вооруженный мятеж, утверждая, что позиции его бойцов были атакованы Минобороны РФ. Он обещал уничтожить все места вооруженных сил РФ на своем пути и направил свои войска в Южный военный округ в Ростове-на-Дону. Лукашенко смог договориться с Пригожиным о прекращении мятежа. президент России Владимир Путин подчеркнул, что не сомневался в поддержке народа к власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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