The Guardian: оппозиция Беларуси хотела свергнуть Лукашенко во время мятежа Пригожина

30 июня 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

Белорусские оппозиционеры хотели свергнуть Александра Лукашенко, пишет The Guardian Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Во время субботнего мятежа частной армии бизнесмена Евгения Пригожина белорусская оппозиция в изгнании считала, что в Беларуси наступил день «свержения» белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом рассказала экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. «Мы готовились к мятежу Пригожина и нестабильности внутри Беларуси, которая должна была завершиться свержением Лукашенко», — передает слова Тихановской британская газета The Guardian. Она добавила, что в тот день организовала видеоконференцию своего переходного правительства, чтобы начать реализацию плана на «день X». По ее словам, ее кабинет связался с белорусским полком, сражающимся в составе украинской армии, и разработал план активизации партизанских групп внутри Беларуси для проведения ряда акций. Они должны были быть направлены на парализацию власти, заключила Тихановская. В ночь на 24 июня Пригожин организовал вооруженный мятеж, утверждая, что позиции его бойцов были атакованы Минобороны РФ. Он обещал уничтожить все места вооруженных сил РФ на своем пути и направил свои войска в Южный военный округ в Ростове-на-Дону. Лукашенко смог договориться с Пригожиным о прекращении мятежа. президент России Владимир Путин подчеркнул, что не сомневался в поддержке народа к власти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время субботнего мятежа частной армии бизнесмена Евгения Пригожина белорусская оппозиция в изгнании считала, что в Беларуси наступил день «свержения» белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом рассказала экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. «Мы готовились к мятежу Пригожина и нестабильности внутри Беларуси, которая должна была завершиться свержением Лукашенко», — передает слова Тихановской британская газета The Guardian. Она добавила, что в тот день организовала видеоконференцию своего переходного правительства, чтобы начать реализацию плана на «день X». По ее словам, ее кабинет связался с белорусским полком, сражающимся в составе украинской армии, и разработал план активизации партизанских групп внутри Беларуси для проведения ряда акций. Они должны были быть направлены на парализацию власти, заключила Тихановская. В ночь на 24 июня Пригожин организовал вооруженный мятеж, утверждая, что позиции его бойцов были атакованы Минобороны РФ. Он обещал уничтожить все места вооруженных сил РФ на своем пути и направил свои войска в Южный военный округ в Ростове-на-Дону. Лукашенко смог договориться с Пригожиным о прекращении мятежа. президент России Владимир Путин подчеркнул, что не сомневался в поддержке народа к власти.