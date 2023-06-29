29 июня 2023

Мэрия Челябинска в шестой раз выставила на торги недострой. Скрин

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Долгострой возле гостиницы Малахит. Челябинск, долгострой, недострой
Заявки на участие в аукционе принимаются с 3 июля по 11 августа Фото:

Власти в шестой раз выставили на торги недостроенный отель в Калининском районе Челябинска. Победителем пятого аукциона была признана компания — производитель подгузников ООО «Алтай медика групп», собирающаяся купить объект за 80 млн 70 тысяч рублей, но она отказалась заключить контракт, пояснили в мэрии Челябинска.

«Продажа недостроенного торгово-офисного комплекса с гостиницей и автостоянкой на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных не состоялась. Договор в назначенное время не был заключен», — сообщили в мэрии.

Площадь застройки объекта, ранее принадлежавшего компании «Жилстрой №9», составляет 2 тысячи 271,8 квадратных метров. Степень готовности недостроя — 10%.

На пятых торгах начальная цена лота составляла 3 млн 915 тысяч рублей, на данный момент стартовая цена недостроенного отеля ниже — 3 млн 192 тысячи рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 3 июля по 11 августа. Торги по продаже недостроя состоятся 15 августа.

Ранее победителем аукциона недостроенного отеля, возводимого к саммитам ШОС и БРИКС, стала компания «Алтай Медика Групп». Фирма предложившая наибольшую стоимость

Стартовая цена недостроенного отеля на данный момент составляет 3 млн 192 тысячи рублей
Стартовая цена недостроенного отеля на данный момент составляет 3 млн 192 тысячи рублей

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Власти в шестой раз выставили на торги недостроенный отель в Калининском районе Челябинска. Победителем пятого аукциона была признана компания — производитель подгузников ООО «Алтай медика групп», собирающаяся купить объект за 80 млн 70 тысяч рублей, но она отказалась заключить контракт, пояснили в мэрии Челябинска. «Продажа недостроенного торгово-офисного комплекса с гостиницей и автостоянкой на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных не состоялась. Договор в назначенное время не был заключен», — сообщили в мэрии. Площадь застройки объекта, ранее принадлежавшего компании «Жилстрой №9», составляет 2 тысячи 271,8 квадратных метров. Степень готовности недостроя — 10%. На пятых торгах начальная цена лота составляла 3 млн 915 тысяч рублей, на данный момент стартовая цена недостроенного отеля ниже — 3 млн 192 тысячи рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 3 июля по 11 августа. Торги по продаже недостроя состоятся 15 августа. Ранее победителем аукциона недостроенного отеля, возводимого к саммитам ШОС и БРИКС, стала компания «Алтай Медика Групп». Фирма предложившая наибольшую стоимость
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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