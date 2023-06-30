В Кремле объяснили поездку Путина в Дагестан после мятежа Пригожина

Президент РФ Владимир Путин испытывает теплые чувства к Дагестану. Он был с республикой и в 1999 году во время противостояния террористам. Об этом напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Президент испытывает теплые чувства к Дагестану, к народу Дагестана. Путин был с ними в тяжелое время. Переживал с ними эти тяжелые времена и разделяет с ними радость развития городов республики, реализацию планов, связанных с развитием туризма», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
Ранее Путин совершил поездку в Дербент, где встретился с главой Дагестана Сергеем Меликовым и провел совещание по вопросам туризма. Кремль опубликовал видео, на котором глава государства подходит к толпе жителей.
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