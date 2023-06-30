Депутат Милонов: система опеки в России превратилась в бизнес

01 июля 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Давать опекунство нужно в исключительных случаях, сказал Виталий Милонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Некоторые российские семьи превратили систему опекунства в бизнес и берут детей исключительно ради денег. Об этом заявил в беседе с URA.RU заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, предложив давать предпочтение именно усыновлению. «Опека для некоторых людей, к сожалению, является очень важным материальным фактором. Люди получают выплаты от государства. Возможно, в конце, ребенок получит квартиру. То есть они превращают свою семью в детский дом. Но любой детский дом хуже семьи. Конечно, есть скандальные случаи, когда вообще опека превращалась в бизнес для отдельных семей. Там брали большое количество детей, получали огромные на них выплаты. В Москве, например, шла серьезная помощь со стороны государства и города, а дети на самом деле жили не в самых лучших условиях», — сказал Виталий Милонов. По его словам, давать ребенка под опеку, а не усыновление, нужно исключительно в редких случаях. «Когда люди усыновляют ребенка, он становится их ребенком. Когда они берут под опеку, он остается чужим. Это совсем другие отношения. И ребенку, безусловно, тяжело расти в таких условиях. Поэтому опеку надо устанавливать только в тех случаях, когда по этическим моментам невозможно усыновить. Это то же, когда родственники берут, бабушки и так далее. Но в других случаях должно быть усыновление. Это честно по отношению к ребенку», — объяснил депутат. Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила изменить систему подготовки опекунов и усыновителей после трагической истории с шестилетним Далером Бобиевым из Екатеринбурга, опекун которого подозревается в убийстве малыша. По словам депутата, необходимо, чтобы была подготовка потенциальных опекунов перед тем, как они возьмут ребенка, проверка на наличие судимости, оценка жилья и психологическая экспертиза кандидата. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Некоторые российские семьи превратили систему опекунства в бизнес и берут детей исключительно ради денег. Об этом заявил в беседе с URA.RU заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, предложив давать предпочтение именно усыновлению. «Опека для некоторых людей, к сожалению, является очень важным материальным фактором. Люди получают выплаты от государства. Возможно, в конце, ребенок получит квартиру. То есть они превращают свою семью в детский дом. Но любой детский дом хуже семьи. Конечно, есть скандальные случаи, когда вообще опека превращалась в бизнес для отдельных семей. Там брали большое количество детей, получали огромные на них выплаты. В Москве, например, шла серьезная помощь со стороны государства и города, а дети на самом деле жили не в самых лучших условиях», — сказал Виталий Милонов. По его словам, давать ребенка под опеку, а не усыновление, нужно исключительно в редких случаях. «Когда люди усыновляют ребенка, он становится их ребенком. Когда они берут под опеку, он остается чужим. Это совсем другие отношения. И ребенку, безусловно, тяжело расти в таких условиях. Поэтому опеку надо устанавливать только в тех случаях, когда по этическим моментам невозможно усыновить. Это то же, когда родственники берут, бабушки и так далее. Но в других случаях должно быть усыновление. Это честно по отношению к ребенку», — объяснил депутат. Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила изменить систему подготовки опекунов и усыновителей после трагической истории с шестилетним Далером Бобиевым из Екатеринбурга, опекун которого подозревается в убийстве малыша. По словам депутата, необходимо, чтобы была подготовка потенциальных опекунов перед тем, как они возьмут ребенка, проверка на наличие судимости, оценка жилья и психологическая экспертиза кандидата.