Госдума изменит закон об опекунстве после смерти Далера Бобиева в Екатеринбурге. Видео

30 июня 2023 в 02:20 Размер текста - 17 +

Нина Останина на последнем заседании Госдумы подняла вопрос об изменении закона об опекунстве Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика В Госдуме приняли решение изменить систему подготовки опекунов и усыновителей после трагичной истории шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, опекун которого подозревается в гибели малыша. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Необходимо проводить социально-психологическое обследование людей, которые планируют принять в свою семью ребенка из спецучреждения. Если бы эту мамашку (Веронику Наумову), простите, в начале осбледовали профессионалы, они бы понимали, куда отдают ребенка», — сказала Останина. Ее выступление в Госдуме опубликовано в telegram-канале «Новости с Останиной». Также она хочет, чтобы опекуны проходили подготовку перед тем, как взять ребенка в семью. «Инициатива предлагает установить требования об отсутствии судимости и уголовного преследования у лиц, проживающих совместно с потенциальным усыновителем, и к состоянию жилых помещений усыновителей и опекунов», — пояснила Останина. У бабушек, дедушек, братьев и сестер появится преимущественное право стать опекунами или попечителями. Кроме того предлагается расширить полномочия органов опеки и попечительства — сотрудникам опеки будут помогать защищать права подопечных. Также появится возможность одномоментного усыновления и попечительства только одного ребенка семьи, кроме братьев и сестер, которые находились под опекой. Останина потребовала запретить повторное усыновление одними и теми же лицами в течение года. Она считает, что этот пункт требует особенного обсуждения. «Далеко не всегда те, кто берет детей под опеку, как вот эта мать в Екатеринбурге, делают это бескорыстно», — резюмировала депутат. Ранее URA.RU писало, что Нина Останина потребовала разогнать опеку, допустившую гибель Далера Бобиева из Екатеринбурга. Она считает, что решение требует уголовного наказания, а не административного. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуме приняли решение изменить систему подготовки опекунов и усыновителей после трагичной истории шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, опекун которого подозревается в гибели малыша. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Необходимо проводить социально-психологическое обследование людей, которые планируют принять в свою семью ребенка из спецучреждения. Если бы эту мамашку (Веронику Наумову), простите, в начале осбледовали профессионалы, они бы понимали, куда отдают ребенка», — сказала Останина. Ее выступление в Госдуме опубликовано в telegram-канале «Новости с Останиной». Также она хочет, чтобы опекуны проходили подготовку перед тем, как взять ребенка в семью. «Инициатива предлагает установить требования об отсутствии судимости и уголовного преследования у лиц, проживающих совместно с потенциальным усыновителем, и к состоянию жилых помещений усыновителей и опекунов», — пояснила Останина. У бабушек, дедушек, братьев и сестер появится преимущественное право стать опекунами или попечителями. Кроме того предлагается расширить полномочия органов опеки и попечительства — сотрудникам опеки будут помогать защищать права подопечных. Также появится возможность одномоментного усыновления и попечительства только одного ребенка семьи, кроме братьев и сестер, которые находились под опекой. Останина потребовала запретить повторное усыновление одними и теми же лицами в течение года. Она считает, что этот пункт требует особенного обсуждения. «Далеко не всегда те, кто берет детей под опеку, как вот эта мать в Екатеринбурге, делают это бескорыстно», — резюмировала депутат. Ранее URA.RU писало, что Нина Останина потребовала разогнать опеку, допустившую гибель Далера Бобиева из Екатеринбурга. Она считает, что решение требует уголовного наказания, а не административного.