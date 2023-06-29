В Госдуме приняли решение изменить систему подготовки опекунов и усыновителей после трагичной истории шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, опекун которого подозревается в гибели малыша. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
«Необходимо проводить социально-психологическое обследование людей, которые планируют принять в свою семью ребенка из спецучреждения. Если бы эту мамашку (Веронику Наумову), простите, в начале осбледовали профессионалы, они бы понимали, куда отдают ребенка», — сказала Останина. Ее выступление в Госдуме опубликовано в telegram-канале «Новости с Останиной». Также она хочет, чтобы опекуны проходили подготовку перед тем, как взять ребенка в семью. «Инициатива предлагает установить требования об отсутствии судимости и уголовного преследования у лиц, проживающих совместно с потенциальным усыновителем, и к состоянию жилых помещений усыновителей и опекунов», — пояснила Останина. У бабушек, дедушек, братьев и сестер появится преимущественное право стать опекунами или попечителями.
Кроме того предлагается расширить полномочия органов опеки и попечительства — сотрудникам опеки будут помогать защищать права подопечных. Также появится возможность одномоментного усыновления и попечительства только одного ребенка семьи, кроме братьев и сестер, которые находились под опекой.
Останина потребовала запретить повторное усыновление одними и теми же лицами в течение года. Она считает, что этот пункт требует особенного обсуждения. «Далеко не всегда те, кто берет детей под опеку, как вот эта мать в Екатеринбурге, делают это бескорыстно», — резюмировала депутат.
Ранее URA.RU писало, что Нина Останина потребовала разогнать опеку, допустившую гибель Далера Бобиева из Екатеринбурга. Она считает, что решение требует уголовного наказания, а не административного.
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