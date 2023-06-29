Пожарные из ХМАО возмущены результатами проверки Роструда

30 июня 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

В пожарной части Советского района роструд обнаружил нарушения Фото: Московец Илья © URA.RU Сотрудники филиала «Центроспас-Югории» из Советского района ХМАО возмущены результатами проверки Роструда, которую провели в их части. Пожарные из Пионерского рассказали корреспонденту URA.RU, что инспекция проводилась поверхностно: ревизоры нашли только два нарушения из длинного списка, который составили огнеборцы. «Роструд обнаружил, что нам не начисляли компенсацию за тренировки, убедился, что нам давно не выдают спецодежду и обувь. По результатам проверки оказалось, что у нас достаточно инструментов и оборудования, а в реальности ящики для зимней сушки рукавов не работают, автомойка куплена на средства сотрудников, а с помощью минимального ремкомплекта невозможно постоянно поддерживать служебные автомобили в исправном состоянии», — пожаловались работники «Центроспаса». В ответ на жалобу губернатору ХМАО Наталье Комаровой пожарным пришло письмо из департамента региональной безопасности. Оно оказалось аналогичным документу Роструда. Ведомство объяснило заявителям, что пожарные «Центроспаса» не имеют статуса спасателей, несмотря на то, что каждые полгода проходят обучение. А премии, на отсутствие которых жаловались работники пожарной части из Советского района, выплачиваются по инициативе работодателя и не являются обязательными выплатами. Ранее URA.RU писало, что сотрудники отделения «Центроспас-Югории» из Советского района пожаловались Комаровой на невыплату премий и неудовлетворительные условия труда в пожарных частях. Пожарные планируют дальше бороться за улучшение условий труда: написать в прокуратуру, еще раз обратить внимание контролирующих ведомств на не замеченные комиссией нарушения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники филиала «Центроспас-Югории» из Советского района ХМАО возмущены результатами проверки Роструда, которую провели в их части. Пожарные из Пионерского рассказали корреспонденту URA.RU, что инспекция проводилась поверхностно: ревизоры нашли только два нарушения из длинного списка, который составили огнеборцы. «Роструд обнаружил, что нам не начисляли компенсацию за тренировки, убедился, что нам давно не выдают спецодежду и обувь. По результатам проверки оказалось, что у нас достаточно инструментов и оборудования, а в реальности ящики для зимней сушки рукавов не работают, автомойка куплена на средства сотрудников, а с помощью минимального ремкомплекта невозможно постоянно поддерживать служебные автомобили в исправном состоянии», — пожаловались работники «Центроспаса». В ответ на жалобу губернатору ХМАО Наталье Комаровой пожарным пришло письмо из департамента региональной безопасности. Оно оказалось аналогичным документу Роструда. Ведомство объяснило заявителям, что пожарные «Центроспаса» не имеют статуса спасателей, несмотря на то, что каждые полгода проходят обучение. А премии, на отсутствие которых жаловались работники пожарной части из Советского района, выплачиваются по инициативе работодателя и не являются обязательными выплатами. Ранее URA.RU писало, что сотрудники отделения «Центроспас-Югории» из Советского района пожаловались Комаровой на невыплату премий и неудовлетворительные условия труда в пожарных частях. Пожарные планируют дальше бороться за улучшение условий труда: написать в прокуратуру, еще раз обратить внимание контролирующих ведомств на не замеченные комиссией нарушения.