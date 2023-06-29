29 июня 2023

Пермякам рассказали, как в жару ухаживать за лицом

Пермский косметолог: в жару важнейшей процедурой является гигиеническая чистка лица
© Служба новостей «URA.RU»
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Врач косметолог-инъекционист Гюльнара Фимочкина. Екатеринбург
В жару рекомендуют не пренебрегать гигиенической чисткой лица Фото:

Гигиеническая чистка лица, пилинги и фракционная мезотерапия — одни из самых востребованных и необходимых процедур в жаркую летнюю погоду. Об этом URA.RU рассказала пермский косметолог Юлия Леонтьева.

«Самая важная процедура летом — гигиеническая чистка лица. В жару на коже оседает больше пыли, из-за этого утолщается роговой слой кожи, появляются черные точки, закупориваются поры. Процедура популярна не только среди подростков, но и у взрослых. В зависимости от типа кожи можно сделать ультразвуковую чистку, атравматическую, механическую или комбинированную», — рассказала косметолог корреспонденту агентства.

Также она уточнила, что в жару полезно делать летние пилинги. Они не вызывают шелушения, а кожа от них становится гладкой и сияющей. Кроме того, летом у пермяков популярна фракционная мезотерапия. Процедура проводится без инъекций, но глубоко увлажняет кожу, наполняет ее витаминами и микроэлементами, отметила Леонтьева.

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Гигиеническая чистка лица, пилинги и фракционная мезотерапия — одни из самых востребованных и необходимых процедур в жаркую летнюю погоду. Об этом URA.RU рассказала пермский косметолог Юлия Леонтьева. «Самая важная процедура летом — гигиеническая чистка лица. В жару на коже оседает больше пыли, из-за этого утолщается роговой слой кожи, появляются черные точки, закупориваются поры. Процедура популярна не только среди подростков, но и у взрослых. В зависимости от типа кожи можно сделать ультразвуковую чистку, атравматическую, механическую или комбинированную», — рассказала косметолог корреспонденту агентства. Также она уточнила, что в жару полезно делать летние пилинги. Они не вызывают шелушения, а кожа от них становится гладкой и сияющей. Кроме того, летом у пермяков популярна фракционная мезотерапия. Процедура проводится без инъекций, но глубоко увлажняет кожу, наполняет ее витаминами и микроэлементами, отметила Леонтьева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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