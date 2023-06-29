Пермякам рассказали, как в жару ухаживать за лицом

Гигиеническая чистка лица, пилинги и фракционная мезотерапия — одни из самых востребованных и необходимых процедур в жаркую летнюю погоду. Об этом URA.RU рассказала пермский косметолог Юлия Леонтьева.
«Самая важная процедура летом — гигиеническая чистка лица. В жару на коже оседает больше пыли, из-за этого утолщается роговой слой кожи, появляются черные точки, закупориваются поры. Процедура популярна не только среди подростков, но и у взрослых. В зависимости от типа кожи можно сделать ультразвуковую чистку, атравматическую, механическую или комбинированную», — рассказала косметолог корреспонденту агентства.
Также она уточнила, что в жару полезно делать летние пилинги. Они не вызывают шелушения, а кожа от них становится гладкой и сияющей. Кроме того, летом у пермяков популярна фракционная мезотерапия. Процедура проводится без инъекций, но глубоко увлажняет кожу, наполняет ее витаминами и микроэлементами, отметила Леонтьева.
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