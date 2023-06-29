29 июня 2023

Пермячка получила маткапитал за несуществующих детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Деньги и обмен валюты". Челябинск, 5тысяч, олигарх, деньги, обмен валюты, рубли
Женщина получила более 400 тысяч рублей Фото:

Жительница Перми обманула Пенсионный фонд РФ и незаконно получила материнский капитал. Она сообщила, что родила двух детей, хотя не имела детей вовсе.

«Пермячка предоставила государственным органам заведомо ложные сведения о рождении у нее двух детей. Путем обмана она получила 453 тысячи рублей в виде материнского капитала. Детей у женщины на самом деле нет», — сообщили в прокуратуре Пермского края.

Когда обман раскрылся, в отношении пермячки было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений». Сейчас расследование завершено, дело передано на рассмотрение в Ленинский районный суд.

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Жительница Перми обманула Пенсионный фонд РФ и незаконно получила материнский капитал. Она сообщила, что родила двух детей, хотя не имела детей вовсе. «Пермячка предоставила государственным органам заведомо ложные сведения о рождении у нее двух детей. Путем обмана она получила 453 тысячи рублей в виде материнского капитала. Детей у женщины на самом деле нет», — сообщили в прокуратуре Пермского края. Когда обман раскрылся, в отношении пермячки было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений». Сейчас расследование завершено, дело передано на рассмотрение в Ленинский районный суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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