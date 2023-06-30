Губернатор Моор отчитался главе Минэкономразвития РФ о росте налогов от туризма. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тобольск, храм, церковь, тобольск, тобольский кремль, православие
В турпривлекательность Тобольска власти вложили больше 20 млрд рублей Фото:

За последние пять лет налоговые поступления от туризма в бюджет Тюменской области выросли в 6,5 раза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе уральского полпредства. 30 июня полпред Владимир Якушев вместе с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым и губернатором Александром Моором провел в Тобольске профильное совещание.

«Налоговые поступления от сферы туризма в бюджет Тюменской области выросли за последние пять лет в 6,5 раза — с 427 млн рублей в 2017 году до 2,8 млрд рублей в 2022 году. В развитие инфраструктуры древней столицы Сибири Тобольска и повышение его привлекательности уже вложено около 20 млрд рублей за последние 20 лет», — отчитался Моор министру и полпреду.

Министр Решетников прибыл в Тюменскую область 30 июня. На прошедшем совещании он, помимо туризма, обсудил с Якушевым и губернаторами УрФО меры по привлечению инвестиций в основной капитал, а также поддержку экспортной деятельности в регионах федерального округа.

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За последние пять лет налоговые поступления от туризма в бюджет Тюменской области выросли в 6,5 раза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе уральского полпредства. 30 июня полпред Владимир Якушев вместе с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым и губернатором Александром Моором провел в Тобольске профильное совещание. «Налоговые поступления от сферы туризма в бюджет Тюменской области выросли за последние пять лет в 6,5 раза — с 427 млн рублей в 2017 году до 2,8 млрд рублей в 2022 году. В развитие инфраструктуры древней столицы Сибири Тобольска и повышение его привлекательности уже вложено около 20 млрд рублей за последние 20 лет», — отчитался Моор министру и полпреду. Министр Решетников прибыл в Тюменскую область 30 июня. На прошедшем совещании он, помимо туризма, обсудил с Якушевым и губернаторами УрФО меры по привлечению инвестиций в основной капитал, а также поддержку экспортной деятельности в регионах федерального округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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