В турпривлекательность Тобольска власти вложили больше 20 млрд рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

За последние пять лет налоговые поступления от туризма в бюджет Тюменской области выросли в 6,5 раза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе уральского полпредства. 30 июня полпред Владимир Якушев вместе с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым и губернатором Александром Моором провел в Тобольске профильное совещание.

«Налоговые поступления от сферы туризма в бюджет Тюменской области выросли за последние пять лет в 6,5 раза — с 427 млн рублей в 2017 году до 2,8 млрд рублей в 2022 году. В развитие инфраструктуры древней столицы Сибири Тобольска и повышение его привлекательности уже вложено около 20 млрд рублей за последние 20 лет», — отчитался Моор министру и полпреду.

Министр Решетников прибыл в Тюменскую область 30 июня. На прошедшем совещании он, помимо туризма, обсудил с Якушевым и губернаторами УрФО меры по привлечению инвестиций в основной капитал, а также поддержку экспортной деятельности в регионах федерального округа.