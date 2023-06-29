В ХМАО стоимость мяса в магазинах выросла на 10%

В Ханты-Мансийском автономном округе стоимость говядины с начала года выросла на 10%. Средняя цена килограмма мяса по региону сейчас составляет более 570 рублей. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате.
«К концу июня средняя цена килограмма говядины по региону составляет 571 рубль. В начале года мясо стоило 520 рублей. Удорожание составило около 10%», — следует из статистики ведомства. Дороже всего говядина стоит в Ханты-Мансийске — 615 рублей. Самую дешевую продают в Белоярском, где килограмм мяса обойдется в 512 рублей.
При этом остальные виды мяса в регионе, наоборот, подешевели. Больше всего цена снизилась на свинину — в пределах 5%. В начале года килограмм продукции стоил 341 рубль, а сейчас 324.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском автономном округе за месяц подорожали овощи и фрукты. Больше всего цены выросли на капусту и яблоки.
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