29 июня 2023

В ХМАО стоимость мяса в магазинах выросла на 10%

© Служба новостей «URA.RU»
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Супермаркет "Кировский" на Сиреневом бульваре. Екатеринбург, мясной отдел, фарш, полуфабрикат, еда, мясо, сырое мясо
Говядина с начала года подорожала на 10% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе стоимость говядины с начала года выросла на 10%. Средняя цена килограмма мяса по региону сейчас составляет более 570 рублей. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате.

«К концу июня средняя цена килограмма говядины по региону составляет 571 рубль. В начале года мясо стоило 520 рублей. Удорожание составило около 10%», — следует из статистики ведомства. Дороже всего говядина стоит в Ханты-Мансийске — 615 рублей. Самую дешевую продают в Белоярском, где килограмм мяса обойдется в 512 рублей.

При этом остальные виды мяса в регионе, наоборот, подешевели. Больше всего цена снизилась на свинину — в пределах 5%. В начале года килограмм продукции стоил 341 рубль, а сейчас 324.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском автономном округе за месяц подорожали овощи и фрукты. Больше всего цены выросли на капусту и яблоки.

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В Ханты-Мансийском автономном округе стоимость говядины с начала года выросла на 10%. Средняя цена килограмма мяса по региону сейчас составляет более 570 рублей. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «К концу июня средняя цена килограмма говядины по региону составляет 571 рубль. В начале года мясо стоило 520 рублей. Удорожание составило около 10%», — следует из статистики ведомства. Дороже всего говядина стоит в Ханты-Мансийске — 615 рублей. Самую дешевую продают в Белоярском, где килограмм мяса обойдется в 512 рублей. При этом остальные виды мяса в регионе, наоборот, подешевели. Больше всего цена снизилась на свинину — в пределах 5%. В начале года килограмм продукции стоил 341 рубль, а сейчас 324. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском автономном округе за месяц подорожали овощи и фрукты. Больше всего цены выросли на капусту и яблоки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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