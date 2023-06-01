В ХМАО резко выросли цены на овощи и фрукты

02 июня 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Больше всего цены выросли на капусту и яблоки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе за месяц подорожали овощи и фрукты. Больше всего цены выросли на капусту и яблоки. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «Средняя стоимость килограмма белокочанной капусты в регионе составляет 58,63 рублей. В начале мая цена была 35,19 рублей. Килограмм яблок подорожал со 131 до 135 рублей», — следует из данных статистики. Среди прочего также выросли цены на картофель (с 34 до 39 рублей), свеклу (с 46 до 52 рублей) и морковь (с 45 до 56 рублей). При этом огурцы и помидоры наоборот подешевели на 25-35% — 134 и 217 рублей за килограмм соответственно. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО поднялись цены на чай и сахар. Продукты подорожали на 4% и 2,5% соответственно.

В Ханты-Мансийском автономном округе за месяц подорожали овощи и фрукты. Больше всего цены выросли на капусту и яблоки. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «Средняя стоимость килограмма белокочанной капусты в регионе составляет 58,63 рублей. В начале мая цена была 35,19 рублей. Килограмм яблок подорожал со 131 до 135 рублей», — следует из данных статистики. Среди прочего также выросли цены на картофель (с 34 до 39 рублей), свеклу (с 46 до 52 рублей) и морковь (с 45 до 56 рублей). При этом огурцы и помидоры наоборот подешевели на 25-35% — 134 и 217 рублей за килограмм соответственно. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО поднялись цены на чай и сахар. Продукты подорожали на 4% и 2,5% соответственно.