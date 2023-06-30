В ДТП под Тюменью погибли водитель и сбитый им пешеход

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Оба участника ДТП скончались Фото:

В аварии в тюменском селе Юргинском погибли водитель и сбитый им пешеход. Об этом сообщили в УГИБДД по Тюменской области.

«Трагедия произошла сегодня утром в селе Юргинском. На улице Ленина, 145, автомобилем УАЗ сбит 69-летний пешеход, который от полученных травм скончался. 66-летний водитель вскоре тоже скончался, возможно, от сердечного приступа», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются. Движение на трассе не затруднено.

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В аварии в тюменском селе Юргинском погибли водитель и сбитый им пешеход. Об этом сообщили в УГИБДД по Тюменской области. «Трагедия произошла сегодня утром в селе Юргинском. На улице Ленина, 145, автомобилем УАЗ сбит 69-летний пешеход, который от полученных травм скончался. 66-летний водитель вскоре тоже скончался, возможно, от сердечного приступа», — говорится в сообщении ведомства. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются. Движение на трассе не затруднено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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