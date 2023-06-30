В ДТП под Тюменью погибли водитель и сбитый им пешеход

Оба участника ДТП скончались Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В аварии в тюменском селе Юргинском погибли водитель и сбитый им пешеход. Об этом сообщили в УГИБДД по Тюменской области.

«Трагедия произошла сегодня утром в селе Юргинском. На улице Ленина, 145, автомобилем УАЗ сбит 69-летний пешеход, который от полученных травм скончался. 66-летний водитель вскоре тоже скончался, возможно, от сердечного приступа», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются. Движение на трассе не затруднено.