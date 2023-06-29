29 июня 2023

Власти ХМАО после года работы закрывают телеканал «Мой Сургут»

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудников перевели в корпункт телекомпании «Югра» Фото:

Власти ХМАО после года работы закрывают телеканал «Мой Сургут» как неудавшийся предвыборный проект. Об этом URA.RU сообщил источник в источник в правительстве округа, знакомый с ситуацией.

«Предполагалось, что его контент будет интересен молодежи до 35 лет и канал станет влиятельным СМИ к нынешнему избирательному циклу. Однако телеменеджеры столкнулись с дефицитом кадров и за время работы так и не смогли сделать его востребованным у аудитории», — сообщил источник.

Когда власти поняли, что с аудиторией некому работать, канал закрыли. «Развивать в таких условиях отдельный бренд — нецелесообразно. Поэтому от идеи отказались в пользу усиления корпункта окружной телекомпании „Югра“ в Сургуте. А задачи по работе с молодежью будут перераспределены в рамках контрактов с другими СМИ», — добавил инсайдер.

За разъяснениями журналист агентства обратился в правительство округа. В департамент внутренней политики ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО завербовали экс-пиарщика народной милиции ДНР для работы в Донбассе. Эдуард Басурин будет сотрудничать с окружным правительственным телеканалом.

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Власти ХМАО после года работы закрывают телеканал «Мой Сургут» как неудавшийся предвыборный проект. Об этом URA.RU сообщил источник в источник в правительстве округа, знакомый с ситуацией. «Предполагалось, что его контент будет интересен молодежи до 35 лет и канал станет влиятельным СМИ к нынешнему избирательному циклу. Однако телеменеджеры столкнулись с дефицитом кадров и за время работы так и не смогли сделать его востребованным у аудитории», — сообщил источник. Когда власти поняли, что с аудиторией некому работать, канал закрыли. «Развивать в таких условиях отдельный бренд — нецелесообразно. Поэтому от идеи отказались в пользу усиления корпункта окружной телекомпании „Югра“ в Сургуте. А задачи по работе с молодежью будут перераспределены в рамках контрактов с другими СМИ», — добавил инсайдер. За разъяснениями журналист агентства обратился в правительство округа. В департамент внутренней политики ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО завербовали экс-пиарщика народной милиции ДНР для работы в Донбассе. Эдуард Басурин будет сотрудничать с окружным правительственным телеканалом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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