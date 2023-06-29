Власти ХМАО после года работы закрывают телеканал «Мой Сургут» как неудавшийся предвыборный проект. Об этом URA.RU сообщил источник в источник в правительстве округа, знакомый с ситуацией.
«Предполагалось, что его контент будет интересен молодежи до 35 лет и канал станет влиятельным СМИ к нынешнему избирательному циклу. Однако телеменеджеры столкнулись с дефицитом кадров и за время работы так и не смогли сделать его востребованным у аудитории», — сообщил источник.
Когда власти поняли, что с аудиторией некому работать, канал закрыли. «Развивать в таких условиях отдельный бренд — нецелесообразно. Поэтому от идеи отказались в пользу усиления корпункта окружной телекомпании „Югра“ в Сургуте. А задачи по работе с молодежью будут перераспределены в рамках контрактов с другими СМИ», — добавил инсайдер.
За разъяснениями журналист агентства обратился в правительство округа. В департамент внутренней политики ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО завербовали экс-пиарщика народной милиции ДНР для работы в Донбассе. Эдуард Басурин будет сотрудничать с окружным правительственным телеканалом.
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