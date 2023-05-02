02 мая 2023

Власти ХМАО завербовали экс-пиарщика народной милиции ДНР для работы в Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция заместителя командующего по оперативным вопросам полковника Эдуарда Басурина. Донецк, ДНР, днр, басурин эдуард
В «Югре» Эдуард Басурин будет снимать авторский телепроект Фото:

Власти ХМАО завербовали экс-пиарщика вооруженных сил ДНР Эдуарда Басурина для работы в Донбассе. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политическом истеблишменте.

«Басурин будет помогать в открытии корпункта правительственного телеканала „Югра“ в Макеевке. Ему дадут возможность снимать собственный телепроект. Кроме того, у него хорошие связи с военными, что должно помочь журналистам в получении контента с передовой», — рассказал инсайдер.

Руководитель телекомпании «Югра» Алексей Елизаров в беседе с журналистом URA.RU подтвердил, что в планах телекомпании открытие корпункта в Макеевке. «Корпункт будет освещать деятельность окружного правительства в Макеевке, над которой ХМАО взял шефство. У Басурина будет свой авторский проект, ну и плюс он будет проводить агитационную работу. У него много связей на Донбассе, поэтому планируем использовать весь его потенциал и возможности», — сообщил Елизаров.

Возглавит же корпункт телекомпании «Югра» в Макеевке экс-советник главы Сургуте Александр Оверчук. «Сколько человек будет работать и какие обязанности будут выполнять, пока не скажу. Контент будет производиться как для телекомпании „Югра“, так и для федеральных СМИ», — сообщил Оверчук.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО взяли шефство над донбасской Макеевкой. Губернатор округа Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни.

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Власти ХМАО завербовали экс-пиарщика вооруженных сил ДНР Эдуарда Басурина для работы в Донбассе. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политическом истеблишменте. «Басурин будет помогать в открытии корпункта правительственного телеканала „Югра“ в Макеевке. Ему дадут возможность снимать собственный телепроект. Кроме того, у него хорошие связи с военными, что должно помочь журналистам в получении контента с передовой», — рассказал инсайдер. Руководитель телекомпании «Югра» Алексей Елизаров в беседе с журналистом URA.RU подтвердил, что в планах телекомпании открытие корпункта в Макеевке. «Корпункт будет освещать деятельность окружного правительства в Макеевке, над которой ХМАО взял шефство. У Басурина будет свой авторский проект, ну и плюс он будет проводить агитационную работу. У него много связей на Донбассе, поэтому планируем использовать весь его потенциал и возможности», — сообщил Елизаров. Возглавит же корпункт телекомпании «Югра» в Макеевке экс-советник главы Сургуте Александр Оверчук. «Сколько человек будет работать и какие обязанности будут выполнять, пока не скажу. Контент будет производиться как для телекомпании „Югра“, так и для федеральных СМИ», — сообщил Оверчук. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО взяли шефство над донбасской Макеевкой. Губернатор округа Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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