В аэропорту Кишинева иностранец устроил стрельбу

В аэропорту Кишинева иностранец, которому запретили въезд в Молдову, устроил стрельбу. Об этом сообщили в МВД Молдавии. Пассажиров эвакуируют из здания.
«В Кишиневском международном аэропорту произошел инцидент: иностранный гражданин, которому не разрешили въехать на территорию Республики Молдова, применил огнестрельное оружие. На месте работают экстренные службы», —
Отмечается, что мужчина выстрелил в пограничника и забаррикадировался в одном из помещений. По информации МВД Молдовы, спецслужбы готовятся к штурму помещения. Стрелявший мужчина, по предварительным данным, прилетел из Турции.
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