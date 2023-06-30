В аэропорту Кишинева иностранец устроил стрельбу 30 июня 2023 в 19:57 Размер текста - 17 + Мужчина выстрелил в пограничника Фото: Илья Московец © URA.RU В аэропорту Кишинева иностранец, которому запретили въезд в Молдову, устроил стрельбу. Об этом сообщили в МВД Молдавии. Пассажиров эвакуируют из здания. «В Кишиневском международном аэропорту произошел инцидент: иностранный гражданин, которому не разрешили въехать на территорию Республики Молдова, применил огнестрельное оружие. На месте работают экстренные службы», — пишет «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на МВД Молдовы. Отмечается, что мужчина выстрелил в пограничника и забаррикадировался в одном из помещений. По информации МВД Молдовы, спецслужбы готовятся к штурму помещения. Стрелявший мужчина, по предварительным данным, прилетел из Турции. В аэропорту Кишинева иностранец, которому запретили въезд в Молдову, устроил стрельбу. Об этом сообщили в МВД Молдавии. Пассажиров эвакуируют из здания. «В Кишиневском международном аэропорту произошел инцидент: иностранный гражданин, которому не разрешили въехать на территорию Республики Молдова, применил огнестрельное оружие. На месте работают экстренные службы», — пишет «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на МВД Молдовы. Отмечается, что мужчина выстрелил в пограничника и забаррикадировался в одном из помещений. По информации МВД Молдовы, спецслужбы готовятся к штурму помещения. Стрелявший мужчина, по предварительным данным, прилетел из Турции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям