В аэропорту Кишинева иностранец устроил стрельбу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, автомат, оружие, защита, опасность, курок
Мужчина выстрелил в пограничника Фото:

В аэропорту Кишинева иностранец, которому запретили въезд в Молдову, устроил стрельбу. Об этом сообщили в МВД Молдавии. Пассажиров эвакуируют из здания.

«В Кишиневском международном аэропорту произошел инцидент: иностранный гражданин, которому не разрешили въехать на территорию Республики Молдова, применил огнестрельное оружие. На месте работают экстренные службы», — пишет «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на МВД Молдовы.

Отмечается, что мужчина выстрелил в пограничника и забаррикадировался в одном из помещений. По информации МВД Молдовы, спецслужбы готовятся к штурму помещения. Стрелявший мужчина, по предварительным данным, прилетел из Турции.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Кишинева иностранец, которому запретили въезд в Молдову, устроил стрельбу. Об этом сообщили в МВД Молдавии. Пассажиров эвакуируют из здания. «В Кишиневском международном аэропорту произошел инцидент: иностранный гражданин, которому не разрешили въехать на территорию Республики Молдова, применил огнестрельное оружие. На месте работают экстренные службы», — пишет «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на МВД Молдовы. Отмечается, что мужчина выстрелил в пограничника и забаррикадировался в одном из помещений. По информации МВД Молдовы, спецслужбы готовятся к штурму помещения. Стрелявший мужчина, по предварительным данным, прилетел из Турции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...