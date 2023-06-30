30 июня 2023

Некоторым россиянам повысят пенсию с 1 августа

Глава правительства Херсонской области: власти повысят пенсии трем категориям граждан
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионный фонд России по Челябинской области. Челябинск, пенсионный фонд
Изменения вводятся с 1 августа Фото:

В Херсонской области с 1 августа проиндексируют пенсии трем категориям граждан. Об этом заявил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.

«С 1 августа повышение пенсионных выплат будет происходить автоматически. Граждане, которым в июне исполнилось 80 лет, будут получать надбавку в размере 7 500 рублей. Право на индексацию выплат получат пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность в предыдущие месяцы», — написал Алексеенко в telegram-канале. Также пенсии проиндексируют гражданам, предоставившим документы о рабочем стаже, заявил председатель.

Ранее в Минтруде заявили, что более 32 тысяч работников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях получили страховые выплаты. Речь идет о выплатах в виде больничных, декретных и пособий по уходу за ребенком, передает RT. Также сообщалось, что в новых российских регионах пенсии с 1 марта оформили 280 тысяч пожилых людей, сообщат телеканал 360.

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В Херсонской области с 1 августа проиндексируют пенсии трем категориям граждан. Об этом заявил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко. «С 1 августа повышение пенсионных выплат будет происходить автоматически. Граждане, которым в июне исполнилось 80 лет, будут получать надбавку в размере 7 500 рублей. Право на индексацию выплат получат пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность в предыдущие месяцы», — написал Алексеенко в telegram-канале. Также пенсии проиндексируют гражданам, предоставившим документы о рабочем стаже, заявил председатель. Ранее в Минтруде заявили, что более 32 тысяч работников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях получили страховые выплаты. Речь идет о выплатах в виде больничных, декретных и пособий по уходу за ребенком, передает RT. Также сообщалось, что в новых российских регионах пенсии с 1 марта оформили 280 тысяч пожилых людей, сообщат телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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