Некоторым россиянам повысят пенсию с 1 августа

Глава правительства Херсонской области: власти повысят пенсии трем категориям граждан

01 июля 2023 в 00:36 Размер текста - 17 +

Изменения вводятся с 1 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Херсонской области с 1 августа проиндексируют пенсии трем категориям граждан. Об этом заявил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко. «С 1 августа повышение пенсионных выплат будет происходить автоматически. Граждане, которым в июне исполнилось 80 лет, будут получать надбавку в размере 7 500 рублей. Право на индексацию выплат получат пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность в предыдущие месяцы», — написал Алексеенко в telegram-канале. Также пенсии проиндексируют гражданам, предоставившим документы о рабочем стаже, заявил председатель. Ранее в Минтруде заявили, что более 32 тысяч работников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях получили страховые выплаты. Речь идет о выплатах в виде больничных, декретных и пособий по уходу за ребенком, передает RT. Также сообщалось, что в новых российских регионах пенсии с 1 марта оформили 280 тысяч пожилых людей, сообщат телеканал 360.

В Херсонской области с 1 августа проиндексируют пенсии трем категориям граждан. Об этом заявил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко. «С 1 августа повышение пенсионных выплат будет происходить автоматически. Граждане, которым в июне исполнилось 80 лет, будут получать надбавку в размере 7 500 рублей. Право на индексацию выплат получат пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность в предыдущие месяцы», — написал Алексеенко в telegram-канале. Также пенсии проиндексируют гражданам, предоставившим документы о рабочем стаже, заявил председатель. Ранее в Минтруде заявили, что более 32 тысяч работников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях получили страховые выплаты. Речь идет о выплатах в виде больничных, декретных и пособий по уходу за ребенком, передает RT. Также сообщалось, что в новых российских регионах пенсии с 1 марта оформили 280 тысяч пожилых людей, сообщат телеканал 360.