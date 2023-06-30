Курганские тюремщики пытались отсудить у экс-сотрудницы деньги за жилищный сертификат

Курганское УФСИН пыталось отсудить деньги у экс-сотрудницы за жилищный сертификат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управление федеральной службы исполнения наказаний России по Курганской области (УФСИН) попыталось через суд взыскать с бывшей сотрудницы деньги за жилищный сертификат. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда.

«Сотрудница УФСИН получила жилищный сертификат 24 апреля 2013 года на сумму 1 млн 782 тысячи рублей на приобретение жилья. Семья состояла из трех человек. Комиссия ведомства установила, что выплачено свыше положенного — 609 тысяч 840 рублей», — указано на сайте суда.

По информации пресс-службы Курганского городского суда, УФСИН предложило бывшей сотруднице 20 октября 2022 года вернуть 609 тысяч 840 рублей, но ответа не последовало, что послужило основанием для обращения ведомства с иском в суд.

В суде представитель ответчика с исковыми требованиями УФСИН не согласился, поскольку бывшая сотрудница предоставила выписки из ЕГРН с данными о праве ее семьи на общую долевую собственность в жилье. Также, пишет пресс-служба суда, представитель экс-сотрудницы заявил ходатайство о пропуске УФСИН срока исковой давности.

Суд, отмечается на сайте, отказал УФСИН и не стал взыскивать с экс-сотрудницы тюремного ведомства, выплаченные ей по жилищному сертификату деньги. Апелляция от 15 июня оставила решение Курганского городского суда без изменения.

Ранее по данным системы ГАС «Правосудие», курганской колонии №2 отказали в судебном иске к сотруднице о возврате более 400 тысяч рублей начисленной зарплаты. Деньги у нее потребовали после проверки.