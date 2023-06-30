WSJ: глава ЦРУ позвонил Нарышкину для уточнения информации по Пригожину

01 июля 2023 в 04:09 Размер текста - 17 +

В Белом доме отказались комментировать эту информацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс созвонился с главой Службы внешней разведки России (СВР) Сергеем Нарышкиным и заявил, что США не имеют отношения к вооруженному мятежу ЧВК «Вагнер». Об этом сообщается в американской газете The Wall Street Journal. «США не были вовлечены. Это внутреннее российское дело», — заверил Бернс. Других подробностей разговора установить не удалось. Белый дом отказался от комментариев. «Мы не собираемся вдаваться в подробности отдельных дипломатических дискуссий», — сообщил один из чиновников. В ночь на 24 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по позициям бойцов «Вагнера», после чего поднял вооруженное восстание. В ведомстве заявили, что слова бизнесмена не соответствуют действительности. Позже ЧВК вошла в Ростов-на-Дону и захватила штаб ЮВО.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс созвонился с главой Службы внешней разведки России (СВР) Сергеем Нарышкиным и заявил, что США не имеют отношения к вооруженному мятежу ЧВК «Вагнер». Об этом сообщается в американской газете The Wall Street Journal. «США не были вовлечены. Это внутреннее российское дело», — заверил Бернс. Других подробностей разговора установить не удалось. Белый дом отказался от комментариев. «Мы не собираемся вдаваться в подробности отдельных дипломатических дискуссий», — сообщил один из чиновников. В ночь на 24 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по позициям бойцов «Вагнера», после чего поднял вооруженное восстание. В ведомстве заявили, что слова бизнесмена не соответствуют действительности. Позже ЧВК вошла в Ростов-на-Дону и захватила штаб ЮВО.