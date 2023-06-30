30 июня 2023

WSJ: глава ЦРУ позвонил Нарышкину для уточнения информации по Пригожину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, разговор по телефону, сотовый телефон, телефонный разговор, телефонный звонок
В Белом доме отказались комментировать эту информацию Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс созвонился с главой Службы внешней разведки России (СВР) Сергеем Нарышкиным и заявил, что США не имеют отношения к вооруженному мятежу ЧВК «Вагнер». Об этом сообщается в американской газете The Wall Street Journal.

«США не были вовлечены. Это внутреннее российское дело», — заверил Бернс. Других подробностей разговора установить не удалось.

Белый дом отказался от комментариев. «Мы не собираемся вдаваться в подробности отдельных дипломатических дискуссий», — сообщил один из чиновников.

В ночь на 24 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по позициям бойцов «Вагнера», после чего поднял вооруженное восстание. В ведомстве заявили, что слова бизнесмена не соответствуют действительности. Позже ЧВК вошла в Ростов-на-Дону и захватила штаб ЮВО.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс созвонился с главой Службы внешней разведки России (СВР) Сергеем Нарышкиным и заявил, что США не имеют отношения к вооруженному мятежу ЧВК «Вагнер». Об этом сообщается в американской газете The Wall Street Journal. «США не были вовлечены. Это внутреннее российское дело», — заверил Бернс. Других подробностей разговора установить не удалось. Белый дом отказался от комментариев. «Мы не собираемся вдаваться в подробности отдельных дипломатических дискуссий», — сообщил один из чиновников. В ночь на 24 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по позициям бойцов «Вагнера», после чего поднял вооруженное восстание. В ведомстве заявили, что слова бизнесмена не соответствуют действительности. Позже ЧВК вошла в Ростов-на-Дону и захватила штаб ЮВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...