WSJ: глава ЦРУ позвонил Нарышкину для уточнения информации по Пригожину

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс созвонился с главой Службы внешней разведки России (СВР) Сергеем Нарышкиным и заявил, что США не имеют отношения к вооруженному мятежу ЧВК «Вагнер». Об этом сообщается в американской газете The Wall Street Journal.
«США не были вовлечены. Это внутреннее российское дело», —
Белый дом отказался от комментариев. «Мы не собираемся вдаваться в подробности отдельных дипломатических дискуссий», — сообщил один из чиновников.
В ночь на 24 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по позициям бойцов «Вагнера», после чего поднял вооруженное восстание. В ведомстве заявили, что слова бизнесмена не соответствуют действительности. Позже ЧВК вошла в Ростов-на-Дону и захватила штаб ЮВО.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.