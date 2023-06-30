Депутат Госдумы раскрыл, кому выгоден военный мятеж Пригожина

Депутат Госдумы Матвейчев: мятеж Пригожина выгоден врагам России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Попытка мятежа Пригожина провалилась, но Запад попытался выжать из нее все, что возможно Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Попытка мятежа предпринимателя Евгений Пригожина была выгодна политикам-русофобам, киевскому режиму и западным странам. Об этом заявил депутат Государственной Думы Олег Матвейчев во время круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня».

«Американцы и украинцы сразу поняли, что это фальстарт, что им не удастся раскачать ситуацию и победить. Но они дали команду выжать из этой ситуации все, что возможно. Несмотря на то, что Пригожин под санкциями, было объявлено, что нужно его поддерживать. [Алексей] Венедиктов (признан иноагентом в РФ), [Михаил] Ходорковский (признан иноагентом в РФ), который координирует иностранных агентов, [президент Украины Владимир] Зеленский и многие другие», — заявил Матвейчев. Он отметил, что некоторые оппозиционеры заняли осторожную позицию.

По словам Матвейчева, были те, кто оправдывал Пригожина. «Это ряд ТГ-каналов ура-патриотического направления и настоящие враги», — подчеркнул он.

По словам учредителя АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества», члена экспертного клуба «Дигория» Алексея Малинина, волнения внутри России после неудачной попытки мятежа Пригожина выгодны только врагам страны. Он отметил, что участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах показало дружескую сторону отношений между Россией и Белоруссией. «Участие и президента Белоруссии Александра Лукашенко в урегулировании ситуации показало, что Союзное государство — это дорога с двухсторонним движением, в рамках которой мы плотно сотрудничаем и в области безопасности, и экономики, и многих других», — заявил он на круглом столе. По словам Малинина, мятеж Пригожина является стресс-тестом для Союзного государства.

Ранее 24 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по позициям его частной армии и начал вооруженный мятеж. В ведомстве опровергли заявление предпринимателя. Частная армия Пригожина захватила штаб Южного военного округа после того, как зашла в Ростов-на-Дону. После окончания мятежа в США подчеркнули, что российский лидер Владимир Путин оказался в сильной позиции после произошедшего. Владимир Путин назвал действие Пригожина предательством. Белорусский лидер Александр Лукашенко договорился с предпринимателем остановить мятеж.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Попытка мятежа предпринимателя Евгений Пригожина была выгодна политикам-русофобам, киевскому режиму и западным странам. Об этом заявил депутат Государственной Думы Олег Матвейчев во время круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня». «Американцы и украинцы сразу поняли, что это фальстарт, что им не удастся раскачать ситуацию и победить. Но они дали команду выжать из этой ситуации все, что возможно. Несмотря на то, что Пригожин под санкциями, было объявлено, что нужно его поддерживать. [Алексей] Венедиктов (признан иноагентом в РФ), [Михаил] Ходорковский (признан иноагентом в РФ), который координирует иностранных агентов, [президент Украины Владимир] Зеленский и многие другие», — заявил Матвейчев. Он отметил, что некоторые оппозиционеры заняли осторожную позицию. По словам Матвейчева, были те, кто оправдывал Пригожина. «Это ряд ТГ-каналов ура-патриотического направления и настоящие враги», — подчеркнул он. По словам учредителя АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества», члена экспертного клуба «Дигория» Алексея Малинина, волнения внутри России после неудачной попытки мятежа Пригожина выгодны только врагам страны. Он отметил, что участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах показало дружескую сторону отношений между Россией и Белоруссией. «Участие и президента Белоруссии Александра Лукашенко в урегулировании ситуации показало, что Союзное государство — это дорога с двухсторонним движением, в рамках которой мы плотно сотрудничаем и в области безопасности, и экономики, и многих других», — заявил он на круглом столе. По словам Малинина, мятеж Пригожина является стресс-тестом для Союзного государства. Ранее 24 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по позициям его частной армии и начал вооруженный мятеж. В ведомстве опровергли заявление предпринимателя. Частная армия Пригожина захватила штаб Южного военного округа после того, как зашла в Ростов-на-Дону. После окончания мятежа в США подчеркнули, что российский лидер Владимир Путин оказался в сильной позиции после произошедшего. Владимир Путин назвал действие Пригожина предательством. Белорусский лидер Александр Лукашенко договорился с предпринимателем остановить мятеж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...