Депутат Госдумы раскрыл, кому выгоден военный мятеж Пригожина

Депутат Госдумы Матвейчев: мятеж Пригожина выгоден врагам России

30 июня 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Попытка мятежа Пригожина провалилась, но Запад попытался выжать из нее все, что возможно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Попытка мятежа предпринимателя Евгений Пригожина была выгодна политикам-русофобам, киевскому режиму и западным странам. Об этом заявил депутат Государственной Думы Олег Матвейчев во время круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня». «Американцы и украинцы сразу поняли, что это фальстарт, что им не удастся раскачать ситуацию и победить. Но они дали команду выжать из этой ситуации все, что возможно. Несмотря на то, что Пригожин под санкциями, было объявлено, что нужно его поддерживать. [Алексей] Венедиктов (признан иноагентом в РФ), [Михаил] Ходорковский (признан иноагентом в РФ), который координирует иностранных агентов, [президент Украины Владимир] Зеленский и многие другие», — заявил Матвейчев. Он отметил, что некоторые оппозиционеры заняли осторожную позицию. По словам Матвейчева, были те, кто оправдывал Пригожина. «Это ряд ТГ-каналов ура-патриотического направления и настоящие враги», — подчеркнул он. По словам учредителя АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества», члена экспертного клуба «Дигория» Алексея Малинина, волнения внутри России после неудачной попытки мятежа Пригожина выгодны только врагам страны. Он отметил, что участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах показало дружескую сторону отношений между Россией и Белоруссией. «Участие и президента Белоруссии Александра Лукашенко в урегулировании ситуации показало, что Союзное государство — это дорога с двухсторонним движением, в рамках которой мы плотно сотрудничаем и в области безопасности, и экономики, и многих других», — заявил он на круглом столе. По словам Малинина, мятеж Пригожина является стресс-тестом для Союзного государства. Ранее 24 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по позициям его частной армии и начал вооруженный мятеж. В ведомстве опровергли заявление предпринимателя. Частная армия Пригожина захватила штаб Южного военного округа после того, как зашла в Ростов-на-Дону. После окончания мятежа в США подчеркнули, что российский лидер Владимир Путин оказался в сильной позиции после произошедшего. Владимир Путин назвал действие Пригожина предательством. Белорусский лидер Александр Лукашенко договорился с предпринимателем остановить мятеж. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Попытка мятежа предпринимателя Евгений Пригожина была выгодна политикам-русофобам, киевскому режиму и западным странам. Об этом заявил депутат Государственной Думы Олег Матвейчев во время круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня». «Американцы и украинцы сразу поняли, что это фальстарт, что им не удастся раскачать ситуацию и победить. Но они дали команду выжать из этой ситуации все, что возможно. Несмотря на то, что Пригожин под санкциями, было объявлено, что нужно его поддерживать. [Алексей] Венедиктов (признан иноагентом в РФ), [Михаил] Ходорковский (признан иноагентом в РФ), который координирует иностранных агентов, [президент Украины Владимир] Зеленский и многие другие», — заявил Матвейчев. Он отметил, что некоторые оппозиционеры заняли осторожную позицию. По словам Матвейчева, были те, кто оправдывал Пригожина. «Это ряд ТГ-каналов ура-патриотического направления и настоящие враги», — подчеркнул он. По словам учредителя АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества», члена экспертного клуба «Дигория» Алексея Малинина, волнения внутри России после неудачной попытки мятежа Пригожина выгодны только врагам страны. Он отметил, что участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах показало дружескую сторону отношений между Россией и Белоруссией. «Участие и президента Белоруссии Александра Лукашенко в урегулировании ситуации показало, что Союзное государство — это дорога с двухсторонним движением, в рамках которой мы плотно сотрудничаем и в области безопасности, и экономики, и многих других», — заявил он на круглом столе. По словам Малинина, мятеж Пригожина является стресс-тестом для Союзного государства. Ранее 24 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по позициям его частной армии и начал вооруженный мятеж. В ведомстве опровергли заявление предпринимателя. Частная армия Пригожина захватила штаб Южного военного округа после того, как зашла в Ростов-на-Дону. После окончания мятежа в США подчеркнули, что российский лидер Владимир Путин оказался в сильной позиции после произошедшего. Владимир Путин назвал действие Пригожина предательством. Белорусский лидер Александр Лукашенко договорился с предпринимателем остановить мятеж.