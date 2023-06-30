Зеленский ввел санкции против трех пермских компаний

01 июля 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский ввел новые санкции Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Украины Владимир Зеленский внес в список санкций три пермские компании. Указ опубликован 1 июля на сайте украинского лидера. «Пермский край. Лукойл-Пермнефтеоргсинтез (срок действия санкций — 10 лет), Протон-ПМ, Кираса — санкции действуют пять лет», — говорится в указе. Компаниям будет запрещено распоряжаться своими активами на территории Украины. Как следует из документа, им ограничат торговые операции и транзит. Также предприятия не смогут выводить капитал за территорию Украины. Ранее URA.RU писало, что в списке санкций Зеленского оказались девять пермских предприятий. В их отношении санкции будут действовать 10 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в список санкций три пермские компании. Указ опубликован 1 июля на сайте украинского лидера. «Пермский край. Лукойл-Пермнефтеоргсинтез (срок действия санкций — 10 лет), Протон-ПМ, Кираса — санкции действуют пять лет», — говорится в указе. Компаниям будет запрещено распоряжаться своими активами на территории Украины. Как следует из документа, им ограничат торговые операции и транзит. Также предприятия не смогут выводить капитал за территорию Украины. Ранее URA.RU писало, что в списке санкций Зеленского оказались девять пермских предприятий. В их отношении санкции будут действовать 10 лет.