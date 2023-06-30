30 июня 2023

Зеленский ввел санкции против трех пермских компаний

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский ввел новые санкции Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский внес в список санкций три пермские компании. Указ опубликован 1 июля на сайте украинского лидера.

«Пермский край. Лукойл-Пермнефтеоргсинтез (срок действия санкций — 10 лет), Протон-ПМ, Кираса — санкции действуют пять лет», — говорится в указе.

Компаниям будет запрещено распоряжаться своими активами на территории Украины. Как следует из документа, им ограничат торговые операции и транзит. Также предприятия не смогут выводить капитал за территорию Украины.

Ранее URA.RU писало, что в списке санкций Зеленского оказались девять пермских предприятий. В их отношении санкции будут действовать 10 лет.

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в список санкций три пермские компании. Указ опубликован 1 июля на сайте украинского лидера. «Пермский край. Лукойл-Пермнефтеоргсинтез (срок действия санкций — 10 лет), Протон-ПМ, Кираса — санкции действуют пять лет», — говорится в указе. Компаниям будет запрещено распоряжаться своими активами на территории Украины. Как следует из документа, им ограничат торговые операции и транзит. Также предприятия не смогут выводить капитал за территорию Украины. Ранее URA.RU писало, что в списке санкций Зеленского оказались девять пермских предприятий. В их отношении санкции будут действовать 10 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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