Зеленский ввел санкции против трех пермских компаний

Владимир Зеленский ввел новые санкции
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Президент Украины Владимир Зеленский внес в список санкций три пермские компании. Указ опубликован 1 июля на сайте украинского лидера.
«Пермский край. Лукойл-Пермнефтеоргсинтез (срок действия санкций — 10 лет), Протон-ПМ, Кираса — санкции действуют пять лет», — говорится в указе.
Компаниям будет запрещено распоряжаться своими активами на территории Украины. Как следует из документа, им ограничат торговые операции и транзит. Также предприятия не смогут выводить капитал за территорию Украины.
Ранее URA.RU писало, что в списке санкций Зеленского оказались девять пермских предприятий. В их отношении санкции будут действовать 10 лет.
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