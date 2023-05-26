26 мая 2023

Девять пермских компаний попали в список санкций Зеленского

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Владимир Зеленский ввел санкции против пермских компаний Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский внес в новый список санкций девять пермских предприятий. Указ опубликован на официальном сайте украинского президента.

«Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского, Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния (город Березники), АО „Пермметалл“, ООО „Синтез-Пром“, АО „Промторг“, ООО „Камская химическая компания“, ООО „Химпром“, Научно-производственное объединение „Искра“, ООО „Соликамский опытно-металлургический завод“. Срок действия санкций — 10 лет», — говорится в указе.

Как следует из документа, компаниям заблокируют активы и запретят распоряжаться ими. На территории Украины им будут ограничены торговые операции и транзит. Также предприятия не смогут выводить капитал за территорию Украины.

Ранее Зеленский ввел санкции против пяти пермских компаний. Среди них есть швейные фабрики и телекоммуникационная компания.

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в новый список санкций девять пермских предприятий. Указ опубликован на официальном сайте украинского президента. «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского, Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния (город Березники), АО „Пермметалл“, ООО „Синтез-Пром“, АО „Промторг“, ООО „Камская химическая компания“, ООО „Химпром“, Научно-производственное объединение „Искра“, ООО „Соликамский опытно-металлургический завод“. Срок действия санкций — 10 лет», — говорится в указе. Как следует из документа, компаниям заблокируют активы и запретят распоряжаться ими. На территории Украины им будут ограничены торговые операции и транзит. Также предприятия не смогут выводить капитал за территорию Украины. Ранее Зеленский ввел санкции против пяти пермских компаний. Среди них есть швейные фабрики и телекоммуникационная компания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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