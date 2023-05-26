Девять пермских компаний попали в список санкций Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский внес в новый список санкций девять пермских предприятий. Указ опубликован на официальном сайте украинского президента.
«Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского, Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния (город Березники), АО „Пермметалл“, ООО „Синтез-Пром“, АО „Промторг“, ООО „Камская химическая компания“, ООО „Химпром“, Научно-производственное объединение „Искра“, ООО „Соликамский опытно-металлургический завод“. Срок действия санкций — 10 лет», — говорится в указе.
Как следует из документа, компаниям заблокируют активы и запретят распоряжаться ими. На территории Украины им будут ограничены торговые операции и транзит. Также предприятия не смогут выводить капитал за территорию Украины.
Ранее Зеленский ввел санкции против пяти пермских компаний. Среди них есть швейные фабрики и телекоммуникационная компания.
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