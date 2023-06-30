30 июня 2023

В ХМАО хотят выдавать автомобили военным, получившим инвалидность на СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, знак инвалид
Автомобили дадут тем, кто получил инвалидность во время выполнения боевых задач Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с военнослужащими — добровольцами отряда «БАРС» в честь Дня ветеранов боевых действий. На встрече они обсудили вопрос выдачи военным, получившим в зоне спецоперации инвалидность, специальных автомобилей. Об этом сообщили в социальных сетях.

«Наталья Комарова обязала департамент соцразвития внести на рассмотрение в правительство региона проект по предоставлению специальных автомобилей участникам СВО, ветеранам боевых действий, которые получили инвалидность во время выполнения боевых задач. Они будут включены в перечень технических средств реабилитации», — пишет telegram-канал «Югра Z Официально».

Встреча прошла в филиале фонда «Защитники отечества». На мероприятии обсудили различные меры поддержки военнослужащих и их семей, а также были рассмотрены условия заключения контракта на военную службу, правила предоставления отпусков, льгот и выплат.

Помимо этого, губернатор Югры передала благодарственные письма участникам СВО. Комарова отметила их самоотверженный труд и огромный вклад в общую победу.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с военнослужащими — добровольцами отряда «БАРС» в честь Дня ветеранов боевых действий. На встрече они обсудили вопрос выдачи военным, получившим в зоне спецоперации инвалидность, специальных автомобилей. Об этом сообщили в социальных сетях. «Наталья Комарова обязала департамент соцразвития внести на рассмотрение в правительство региона проект по предоставлению специальных автомобилей участникам СВО, ветеранам боевых действий, которые получили инвалидность во время выполнения боевых задач. Они будут включены в перечень технических средств реабилитации», — пишет telegram-канал «Югра Z Официально». Встреча прошла в филиале фонда «Защитники отечества». На мероприятии обсудили различные меры поддержки военнослужащих и их семей, а также были рассмотрены условия заключения контракта на военную службу, правила предоставления отпусков, льгот и выплат. Помимо этого, губернатор Югры передала благодарственные письма участникам СВО. Комарова отметила их самоотверженный труд и огромный вклад в общую победу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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