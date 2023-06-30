В ХМАО хотят выдавать автомобили военным, получившим инвалидность на СВО. Фото

01 июля 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Автомобили дадут тем, кто получил инвалидность во время выполнения боевых задач Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с военнослужащими — добровольцами отряда «БАРС» в честь Дня ветеранов боевых действий. На встрече они обсудили вопрос выдачи военным, получившим в зоне спецоперации инвалидность, специальных автомобилей. Об этом сообщили в социальных сетях. «Наталья Комарова обязала департамент соцразвития внести на рассмотрение в правительство региона проект по предоставлению специальных автомобилей участникам СВО, ветеранам боевых действий, которые получили инвалидность во время выполнения боевых задач. Они будут включены в перечень технических средств реабилитации», — пишет telegram-канал «Югра Z Официально». Встреча прошла в филиале фонда «Защитники отечества». На мероприятии обсудили различные меры поддержки военнослужащих и их семей, а также были рассмотрены условия заключения контракта на военную службу, правила предоставления отпусков, льгот и выплат. Помимо этого, губернатор Югры передала благодарственные письма участникам СВО. Комарова отметила их самоотверженный труд и огромный вклад в общую победу.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с военнослужащими — добровольцами отряда «БАРС» в честь Дня ветеранов боевых действий. На встрече они обсудили вопрос выдачи военным, получившим в зоне спецоперации инвалидность, специальных автомобилей. Об этом сообщили в социальных сетях. «Наталья Комарова обязала департамент соцразвития внести на рассмотрение в правительство региона проект по предоставлению специальных автомобилей участникам СВО, ветеранам боевых действий, которые получили инвалидность во время выполнения боевых задач. Они будут включены в перечень технических средств реабилитации», — пишет telegram-канал «Югра Z Официально». Встреча прошла в филиале фонда «Защитники отечества». На мероприятии обсудили различные меры поддержки военнослужащих и их семей, а также были рассмотрены условия заключения контракта на военную службу, правила предоставления отпусков, льгот и выплат. Помимо этого, губернатор Югры передала благодарственные письма участникам СВО. Комарова отметила их самоотверженный труд и огромный вклад в общую победу.