Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с военнослужащими — добровольцами отряда «БАРС» в честь Дня ветеранов боевых действий. На встрече они обсудили вопрос выдачи военным, получившим в зоне спецоперации инвалидность, специальных автомобилей. Об этом сообщили в социальных сетях.
«Наталья Комарова обязала департамент соцразвития внести на рассмотрение в правительство региона проект по предоставлению специальных автомобилей участникам СВО, ветеранам боевых действий, которые получили инвалидность во время выполнения боевых задач. Они будут включены в перечень технических средств реабилитации», — пишет telegram-канал «Югра Z Официально».
Встреча прошла в филиале фонда «Защитники отечества». На мероприятии обсудили различные меры поддержки военнослужащих и их семей, а также были рассмотрены условия заключения контракта на военную службу, правила предоставления отпусков, льгот и выплат.
Помимо этого, губернатор Югры передала благодарственные письма участникам СВО. Комарова отметила их самоотверженный труд и огромный вклад в общую победу.
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