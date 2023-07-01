Лукашенко готовится запретить в Белоруссии СМИ из недружественных стран

01 июля 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Лукашенко подписал документ 1 июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который дает право запрещать иностранные СМИ в случае недружественных действий иностранных государств по отношению к стране. Соответствующий документ опубликован на сайте белорусского президента. «Законом предусматривается возможность введения запрета на деятельность иностранных СМИ на территории республики в случае проявления иностранными государствами недружественных действий в отношении белорусских СМИ», — говорится в тексте документа. Он был опубликован на официальном сайте президента Белоруссии. Также был расширен перечень оснований для аннулирования свидетельств о регистрации СМИ. Закон позволяет заблокировать интернет-ресурс. Были установлены новые требования, по отношению к ним. В России действует схожий закон. Согласно нему, интернет-ресурсы могут объявить иностранными агентами или нежелательной организацией. В таком случае доступ к СМИ будет ограничен. Под этот закон, в частности, уже попал ряд изданий после начала спецоперации на Украине.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который дает право запрещать иностранные СМИ в случае недружественных действий иностранных государств по отношению к стране. Соответствующий документ опубликован на сайте белорусского президента. «Законом предусматривается возможность введения запрета на деятельность иностранных СМИ на территории республики в случае проявления иностранными государствами недружественных действий в отношении белорусских СМИ», — говорится в тексте документа. Он был опубликован на официальном сайте президента Белоруссии. Также был расширен перечень оснований для аннулирования свидетельств о регистрации СМИ. Закон позволяет заблокировать интернет-ресурс. Были установлены новые требования, по отношению к ним. В России действует схожий закон. Согласно нему, интернет-ресурсы могут объявить иностранными агентами или нежелательной организацией. В таком случае доступ к СМИ будет ограничен. Под этот закон, в частности, уже попал ряд изданий после начала спецоперации на Украине.