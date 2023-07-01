Украиский оппозиционер Виктор Медведчук проанализировал доклад УВПЧ ООН Фото: Официальный сайт Президента России

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сделал террор против оппозиции и своих граждан государственной политикой. Доказательства этому приводятся в докладе Управления Верховного комиссара по правам человека ООН (УВПЧ ООН), считает руководитель политического совета запрещенной на Украине партии ОПЗЖ Виктор Медведчук.

«Учитывая ангажированность подходов и взглядов международных организаций, в том числе и Организации Объединенных Наций, доклад УВКПЧ ООН произвел эффект разорвавшейся бомбы», — заявил Виктор Медведчук. Свой анализ он опубликовал на платформе Telegraph, которая создана компанией Telegram. Он отметил, что Зеленский придерживается особой государственной политики, во время которой действует террор против обычных граждан.

Из доклада УВКПЧ ООН следует, что на Украине действует жесточайший режим. Он игнорирует права человека. Законы не действуют. Из-за лживых обвинений, подчеркнул украинский оппозиционер, по сфабрикованным делам в местах лишения свободы находятся тысячи политиков, журналистов, писателей, блогеров и обычных граждан. «УВКПЧ описывает случаи беззакония: ограничения свобод гражданских лиц, необоснованного задержания граждан Украины представителями силовых структур Украины», — отметил Медведчук.

Он отметил, что действия украинской власти не соответствуют европейским нормам морали. Несмотря на это, Евросоюз, НАТО и парламентарии различных стран утверждают обратное.

В документе есть информация о 75 случаях насильственного исчезновения людей, в основном совершенных правоохранительными органами или Вооруженными силами Украины с 2014 года. По версии Медведчука, это значение занижено, ведь после начала спецоперации на Украине число пропавших людей резко возросло.

«УВКПЧ фиксируют наличие пыток. Даже в случаях совершенно необоснованного задержания, без предъявления обвинений. <…>Террор в отношении политической оппозиции и своего населения нынешний президент вывел на уровень государственной политики», — отметил Медведчук.

По словам Медведчука, Зеленский превзошел лидера нацисткой Германии Адольфа Гитлера. Так, на Украине были запрещены все оппозиционные партии. «Даже в этом киевский режим подражает нацистской Германии, где первый список лишенных гражданства оппозиционеров появился уже в августе 1933 года», — считает Медведчук. Также людей принуждали давать ложные показания против себя.

В конце своей статьи Медведчук заявил, что действующий киевский режим не имеет права на существование. «Украина нуждается в избавлении от нацистского режима», — считает украинский оппозиционер. По его мнению, это доказано нынешним докладом УВКПЧ ООН и списком военных преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ), который Россия ведет с 2014 года.

После начала спецоперации Украина решила отойти от соблюдения прав человека на свободу и личную неприкосновенность. Такие законы ранее были установлены международным пакетом о гражданских и политических правах, отметил Медведчук.