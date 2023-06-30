30 июня 2023

Власти Ноябрьска превратили автобусы в музеи об СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, поручень, салон автобуса, городской транспорт
11 газомоторных автобусов превратились в небольшие музеи на колесах Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) по инициативе ветеранов боевых действий в автобусах предприятия «Пассажирские перевозки» появились памятные уголки, которые посвящены подвигу героев СВО и Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в telegram-канале города, отметив, что автобусы превратились в небольшие музеи на колесах.

«В автобусах предприятия „Пассажирские перевозки“ благодаря ветеранам боевых действий появились памятные уголки, посвященные подвигу героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, во время военных конфликтов, зоне СВО», — написала в telegram-канале администрация города. Такой транспорт можно определить по баннеру «Ноябрьск — город героев». По словам администрации, 11 газомоторных автобусов превратились в небольшие музеи на колесах.

В автобусах разместили таблички с биографией героев, их фотографии, письма. Теперь ноябряне, передвигаясь по городу, могут узнать о подвигах военных.

Ранее URA.RU писало, что в Муравленко жители региона отметили день Ветеранов боевых действий. Ветераны афганской и чеченских войн возложили цветы к мемориалу «Ветеранам боевых действий, с честью выполнившим свой воинский и служебный долг».

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В Ноябрьске (ЯНАО) по инициативе ветеранов боевых действий в автобусах предприятия «Пассажирские перевозки» появились памятные уголки, которые посвящены подвигу героев СВО и Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в telegram-канале города, отметив, что автобусы превратились в небольшие музеи на колесах. «В автобусах предприятия „Пассажирские перевозки“ благодаря ветеранам боевых действий появились памятные уголки, посвященные подвигу героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, во время военных конфликтов, зоне СВО», — написала в telegram-канале администрация города. Такой транспорт можно определить по баннеру «Ноябрьск — город героев». По словам администрации, 11 газомоторных автобусов превратились в небольшие музеи на колесах. В автобусах разместили таблички с биографией героев, их фотографии, письма. Теперь ноябряне, передвигаясь по городу, могут узнать о подвигах военных. Ранее URA.RU писало, что в Муравленко жители региона отметили день Ветеранов боевых действий. Ветераны афганской и чеченских войн возложили цветы к мемориалу «Ветеранам боевых действий, с честью выполнившим свой воинский и служебный долг».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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