11 газомоторных автобусов превратились в небольшие музеи на колесах Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) по инициативе ветеранов боевых действий в автобусах предприятия «Пассажирские перевозки» появились памятные уголки, которые посвящены подвигу героев СВО и Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в telegram-канале города, отметив, что автобусы превратились в небольшие музеи на колесах.

«В автобусах предприятия „Пассажирские перевозки“ благодаря ветеранам боевых действий появились памятные уголки, посвященные подвигу героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, во время военных конфликтов, зоне СВО», — написала в telegram-канале администрация города. Такой транспорт можно определить по баннеру «Ноябрьск — город героев». По словам администрации, 11 газомоторных автобусов превратились в небольшие музеи на колесах.

В автобусах разместили таблички с биографией героев, их фотографии, письма. Теперь ноябряне, передвигаясь по городу, могут узнать о подвигах военных.

Ранее URA.RU писало, что в Муравленко жители региона отметили день Ветеранов боевых действий. Ветераны афганской и чеченских войн возложили цветы к мемориалу «Ветеранам боевых действий, с честью выполнившим свой воинский и служебный долг».