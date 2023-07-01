01 июля 2023

Губернатор Алиханов придумал, как решить проблему нехватки рабочих рук в РФ

Алиханов: возвращение этнических русских в РФ решит проблему нехватки рабочих рук
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, алиханов антон
Алиханов (на фото) предложил решение нехватки рабочих рук в РФ Фото:

Возвращение в РФ десяти процентов этнических русских, проживающих за границей способно решить проблему нехватку рабочих рук в России. Об этом рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«По самым скромным оценкам, живущих за рубежом этнических русских насчитывается минимум 25 миллионов. Даже если десять процентов из них вернется в страну с помощью этого инструмента, „карты русского“, это закроет подавляющее большинство проблем, связанных с нехваткой рабочих рук», — заявил Алиханов на международном форуме Всемирного Русского Народного Собора.

Губернатор подчеркнул особую необходимость сохранения государствообразующего народа. «Сохранение государствообразующего русского народа должно являться нашей задачей, нашим чаяньем», — сообщил Антон Алиханов.

Ранее губернатор Калининградской области Алиханов допустил возвращение дружеских отношений между Россией и Европой. Об этом он заявил во время общения с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Возвращение в РФ десяти процентов этнических русских, проживающих за границей способно решить проблему нехватку рабочих рук в России. Об этом рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «По самым скромным оценкам, живущих за рубежом этнических русских насчитывается минимум 25 миллионов. Даже если десять процентов из них вернется в страну с помощью этого инструмента, „карты русского“, это закроет подавляющее большинство проблем, связанных с нехваткой рабочих рук», — заявил Алиханов на международном форуме Всемирного Русского Народного Собора. Губернатор подчеркнул особую необходимость сохранения государствообразующего народа. «Сохранение государствообразующего русского народа должно являться нашей задачей, нашим чаяньем», — сообщил Антон Алиханов. Ранее губернатор Калининградской области Алиханов допустил возвращение дружеских отношений между Россией и Европой. Об этом он заявил во время общения с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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