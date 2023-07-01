Губернатор Алиханов придумал, как решить проблему нехватки рабочих рук в РФ Алиханов: возвращение этнических русских в РФ решит проблему нехватки рабочих рук 02 июля 2023 в 00:16 Размер текста - 17 + Алиханов (на фото) предложил решение нехватки рабочих рук в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Возвращение в РФ десяти процентов этнических русских, проживающих за границей способно решить проблему нехватку рабочих рук в России. Об этом рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «По самым скромным оценкам, живущих за рубежом этнических русских насчитывается минимум 25 миллионов. Даже если десять процентов из них вернется в страну с помощью этого инструмента, „карты русского“, это закроет подавляющее большинство проблем, связанных с нехваткой рабочих рук», — заявил Алиханов на международном форуме Всемирного Русского Народного Собора. Губернатор подчеркнул особую необходимость сохранения государствообразующего народа. «Сохранение государствообразующего русского народа должно являться нашей задачей, нашим чаяньем», — сообщил Антон Алиханов. Ранее губернатор Калининградской области Алиханов допустил возвращение дружеских отношений между Россией и Европой. Об этом он заявил во время общения с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Возвращение в РФ десяти процентов этнических русских, проживающих за границей способно решить проблему нехватку рабочих рук в России. Об этом рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «По самым скромным оценкам, живущих за рубежом этнических русских насчитывается минимум 25 миллионов. Даже если десять процентов из них вернется в страну с помощью этого инструмента, „карты русского“, это закроет подавляющее большинство проблем, связанных с нехваткой рабочих рук», — заявил Алиханов на международном форуме Всемирного Русского Народного Собора. Губернатор подчеркнул особую необходимость сохранения государствообразующего народа. «Сохранение государствообразующего русского народа должно являться нашей задачей, нашим чаяньем», — сообщил Антон Алиханов. Ранее губернатор Калининградской области Алиханов допустил возвращение дружеских отношений между Россией и Европой. Об этом он заявил во время общения с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям